Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (27/11/2024)

Nesta quarta-feira (27), os jogos de hoje têm destaque com o encerramento da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o confronto entre Cruzeiro e Grêmio. Além disso, a Champions League também segue com suas partidas, com o grande atrativo sendo os confrontos entre Liverpool e Real Madrid, e Aston Villa e Juventus.

continua após a publicidade

Liverpool e Real Madrid fazem o confronto de grande destaque na Champions League; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Paul ELLIS / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 26 de novembro de 2024)

Brasileirão Série A

21h: Cruzeiro x Grêmio - Sportv e Premiere

➡️ Clique para assistir no Premiere

➡️ Clique para assistir no SporTV

UEFA Champions League

14h45: Estrela Vermelha x Stuttgart - TNT e Max

14h45: Sturm Graz x Girona - Space e Max

17h: Liverpool x Real Madrid - TNT e Max

17h: Monaco x Benfica - Space e Max

17h: PSV x Shakhtar Donetsk - Max

17h: Bologna x Lille - Max

17h: Aston Villa x Juventus - Max

17h: Celtic x Club Brugge - Max

17h: Dínamo Zagreb x Borussia Dortmund - Max

➡️ Assista à Champions League na MAX com Prime Video

Copa do Brasil sub-20 (Semifinais)

16h: Bahia sub-20 x São Paulo sub-20 - Sportv

UEFA Conference League

12h30: Istanbul Basaksehir x Petrocub - CazéTV

➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

UEFA Youth League

10h: Celtic sub-19 x Club Brugge sub-19 - UEFA.tv

12h: Liverpool sub-19 x Real Madrid sub-19 - UEFA.tv

Champions League Asiática

7h: Yokohama F. Marinos x Pohang Steelers - Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Uruguaio

9h45: Fénix x Deportivo Maldonado - Disney+

16h30: Boston River x Racing - Disney+

18h45: Cerro Largo x Defensor - Disney+

21h15: Danubio x Nacional - Disney+

continua após a publicidade

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

15h: Castellón x Racing Ferrol - Disney+

15h: Levante x Málaga - Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h: Derby County x Swansea - ESPN 4 e Disney+