Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 16:53 • São Paulo (SP)

O jogo-treino entre Santos e Corinthians, marcado para sexta-feira (22), na Vila Belmiro, foi cancelado. A delegação do Timão ficou presa na Via Anchieta por conta de um grave acidente que bloqueou a passagem na rodovia e inviabilizou a descida da serra. A partida seria disputada em quatro tempos de 30 minutos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O ônibus com os jogadores e comissão técnica do Corinthians está voltando para o CT Joaquim Grava, e permanecerá concentrado para o treino de sábado, no período da manhã.

Peixe venceu o Timão na fase de grupos do Paulistão (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

➡️ Aposte R$200 na Lance! Betting e ganhe R$350 se o Brasil empatar ou vencer a Inglaterra

O Santos segue a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino. O duelo, válido pela semifinal do Paulistão, será disputado na quarta-feira (27), às 20h30, na Neo Química Arena, casa do Timão. Caso avance, o Santos enfrenta o vencedor de Palmeiras e Novorizontino na final do estadual.

Eliminado na fase de grupos do Paulistão, o Corinthians segue em busca de equipes para disputar amistosos durante a Data Fifa. A equipe de António Oliveira volta a campo no dia 2 de abril, contra o Racing (URU), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

➡️ Veja tabela com datas e horários da Sul-Americana