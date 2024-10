Formação inicial do Comercial-PI em partida contra o Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 15:21 • Teresina (PI)

Após jogo de acesso, atletas e comissão de clubes nordestinos começam uma confusão, com direito a porrada com barra de ferro e capacete. O Comercial-PI venceu por 3 a 0 do Flamengo-PI, mas ficou de fora da disputa final para classficação na divisão principal do Piauiense.

Para resultado positivo para o Comercial-PI, o placar final precisava ser de pelo menos 4 gols de diferença, o que não aconteceu. O jogo decisivo foi marcado por diversas provocações durante o tempo regulamentar, e se intensificou após o fim da partida.

Durante a saída de campo, mais xingamentos e satisfações foram feitas, o que foi recebido mal por ambas delegações, assim iniciou-se uma porradaria generalizada. No meio da confusão, as imagens registraram o momento em que o presidente do Comercial-PI, João da Silva Neto, recebeu uma pancada com um capacete. Além do objeto, foi possível observar uma barra de ferro nas mãos de um dos membros do Bode. Confira imagens da confusão:

Depois de momentos de tensão, a polícia foi acionada e chegou ao local para controlar a confusão, que havia se acalmado.

Depoimentos após confusão

O presidente do Comercial-PI, Neto, comentou o ocorrido e explicou o início de toda a porradaria generalizada, além de citar o momento em que recebeu a pancada com o capacete.

- Eu saí lá na área do Flamengo para conter porque o rapaz começou a falar que a gente tinha morrido abraçado com eles, ficou com chacota. Aí o menino de cabeça quente foi tirar satisfação. Quando eu fui para tirar o rapaz lá, o roupeiro, para ele ir lá para dentro do vestiário para não ter confusão, um jogador do Comercial-PI, veio de lá para cá e agrediu ele. Quando ele agrediu, começou o tumulto, e eu tentando conter e tirando, o goleiro do Flamengo-PI veio com o capacete. Nesse momento, todo mundo com a cabeça quente, começou a ter a confusão generalizada lá que acabou o que deu - comentou Neto.

Já o Flamengo-PI se posicionou sobre o assunto em nota, com uma atualização logo depois, em que afirma que registrarão boletim de ocorrência contra as agressões sofridas. Confira a nota:

"O Flamengo-PI irá se reunir com os atletas e membros da Comissão Técnica que foram agredidos para registrar formalmente um Boletim de Ocorrência. Isso deve acontecer ainda na tarde de hoje (14)"

Como ficam os times?

Apesar da vitória por 3 a 0 do Comercial-PI sobre o Flamengo-PI, o Bode não conseguiu conquistar a vaga para a final do Piauiense Série B, que decide o acesso para a primeira divisão do campeonato no Piauí.

O Flamengo, mesmo com um resultado positivo, não tinha chances de classificações, já que não venceu nenhum jogo. Assim, o clube rubro-negro finaliza a temporada de 2024 com oito partidas disputadas, somando dois empates e seis derrotas. A equipe volta às competições apenas no próximo ano, ainda na Série B.

Fora pelo saldo de gols, o Comercial empatou em pontuação com o Piauí na tabela final e não conseguiu a vaga para a fianl do torneio. Para a temporada, o desempenho do Bode foi de três vitórias, três empates e duas derrotas, após oito jogos disputados. Com a posição, e sem acesso, o clube volta para a próxima temporada ainda na Série B do Piauiense.