Flaco López fala sobre possível convocação para a Copa e diz que Messi pergunta do Palmeiras

O atacante Flaco López vem em uma crescente desde a temporada passada, quando foi artilheiro do Palmeiras e teve seu esforço convertido em convocações pela Seleção Argentina. O jogador relembrou momentos marcantes de 2025, incluindo conversas com Lionel Messi.

Em entrevista ao PalmeirasCast, Flaco López foi questionado sobre qual jogador gostaria de ver jogando no Palmeiras e, sem pensar duas vezes, falou o craque e camisa 10 da Argentina. Segundo o palmeirense, Messi conhece bastante do clube paulista.

- Tem um (jogador) que está na mente de todos, seria muito bom (risos)… Logicamente, um sonho seria ter o número 10 (Messi) aqui. Ele perguntou bastante pelo Palmeiras, conhece bastante. Acompanha, não sei se tanto, mas ele conhece muito do nosso time. Tive a sorte de poder falar um pouco com ele nas concentrações. Logicamente, eu traria ele - disse o atacante.

Em relação ao sonho de disputar a Copa do Mundo no meio do ano, nos Canadá, Estados Unidos e México, Flaco falou um pouco sobre como vem sendo a preparação para conquistar uma das vagas na competição.

- Eu sei que hoje é uma possibilidade. Eu trabalho muito e mereço tudo que acontece na minha vida. Tento me preparar ao máximo... tem uma frase de um lutador de UFC que é "a sorte é quando a preparação e a oportunidade se encontram no mesmo caminho", eu penso muito nisso - afirmou.

- Estou me preparando muito, fiz muitas renúncias agora que talvez seriam coisas do meu futuro que é pra eu focar no objetivo de estar na Copa. Eu acho que o mais importante é me prepara e estar pronto para os desafios. Depois, será um problema para o Scaloni (técnico da Argentina) ter a dor de cabeça de escolher (quem convocar) - completou Flaco López.

