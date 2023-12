- Estamos numa expectativa muito grande, o evento cresce a cada ano. Em 2022, tivemos uma festa maravilhosa no Maracanã, com ingressos esgotados, e esperamos repetir isso nesta 19ª edição. E estamos preparando algumas surpresas. Contamos também com a sorte, por conta da agenda de jogadores e ex-jogadores, mas o planejamento já está a todo vapor e espero que possamos fazer mais uma festa linda e histórica - disse Júnior Coimbra, um dos organizadores do evento.