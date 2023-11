Por outro lado, o sentimento que fica é só um: de gratidão. Pela diretoria que apostou em mim e foi em Madrid me buscar, que cada torcedor que me apoiou no estádio e cantou, por quem me escreveu no Instagram, gritou meu nome na rua, por quem me criticou, por todas as pessoas que fizeram parte dessa caminhada. Muito obrigado. sentimento de gratidão. Foram os melhores anos da minha vida sem nenhuma dúvida. e domingo, às 16h, no estádio mais especial do mundo, que eu sempre joguei em sonhar como criança, Maracanã, vai ser meu ultimo jogo diante da Nação, diante de vocês, gostaria de contar com a presença de todos vocês nessa linda festa, que a gente possa conquistar essa vitória, e que eu possa me despedir e retribuir um pouco do carinho que vocês tiveram por mim. Quem me conhece sabe que que eu não gosto de viver de passado, pensar para frente, portanto eu quero fechar esse capítulo e começar uma nova história. Vivi todas as emoções possíveis: alegria, tristeza, frustrações, me machuquei, fui campeão. tudo que eu pude viver na minha vida e a pessoa que eu me tornei é por causa desse esporte maravilhoso. Portanto, nunca te abandonarei. Até breve. Com carinho, Filipe Luís".