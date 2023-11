O filho do ex-camisa 10 joga pela base do Flamengo e assim como o pai, também veste a camisa histórica do time carioca. Davi, mesmo com pouca idade, já esbanja talento e chama a atenção dos torcedores rubro-negros. Há quem diga que um dia o filho de Diego poderá dar continuidade ao legado do pai, no clube da Gávea.