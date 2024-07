Jogadores de clube da Série A são dispensados após serem agredidos por torcedores

Dudu não joga mais pelo Vitória em 2024, mas tem contrato com o clube até 2027 (Walmir Cirne/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 20:33 • Salvador (BA)

Meias do Vitória, Rodrigo Andrade e Dudu foram agredidos por torcedores do clube ao serem flagrados em um bar nas proximidades do Barradão, no domingo (14). Nesta segunda-feira (15), os atletas foram dispensados pelo Rubro-Negro.

Em entrevista ao "ge", Fábio Mota, presidente do Vitória, afirmou que os atletas não vestirão a camisa do clube em 2024. O mandatário buscará novos destinos para os volantes em meio a luta para se distanciar da zona de rebaixamento.

- Sentamos, conversamos, com procuradores, jogadores, que não têm condição mais de jogar no Vitória esse ano. São dois casos diferentes. O Rodrigo Andrade tem contrato até dezembro. Tomamos a decisão de não renovar o contrato, vamos emprestar para outra equipe e preservar o patrimônio do clube em cima desse empréstimo. O Dudu é outro caso, tem contrato até 2027 com o Vitória. Nesse primeiro momento ele está cuidando das escoriações que teve, da briga que teve. Se apresentou ao Vitória, está tratando. Depois vamos sentar com o Dudu, os procuradores do Dudu para ver qual será o destino dele.

Além da polêmica por ter sido flagrado em um bar, Rodrigo Andrade também não compareceu a um treino e não justificou a falta, segundo Fábio Mota. Por conta disso, o atleta está próximo de encerrar sua passagem pela equipe de forma definitiva.

