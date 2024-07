Jogadores do Vitória são agredidos por integrantes de torcida organizada em bar

Rodrigo Andrade foi agredido por torcedores de organizada em bar (Foto: Divulgação/EC Vitória)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 12:58 • Salvador (BA)

Os volantes Dudu e Rodrigo Andrade, do Vitória, foram agredidos a pauladas por integrantes de torcida organizada na noite de domingo (14) em bar no bairro de Canabrava, nas proximidades do Barradão, em Salvador.

O grupo que invadiu o local também danificou o carro de Dudu, além do veículo da empresária Luciana Ribeiro, moradora do bairro. Rodrigo Andrade conseguiu se esconder dos torcedores, mas Dudu chegou a trocar socos com os agresssores. As informações são do g1 e da TV Bahia.

Luciana contou à TV Bahia que tinha entrado no bar para comprar refrigerante para o filho quando começaram as agressões. Ela disse que a ação foi muito violenta, mas que os jogadores estão bem.

- O Rodrigo Andrade conseguiu se esconder. O Dudu trocou soco com esses caras. Pulou de uma altura, poderia ter se machucado. Os caras foram atrás dele, batendo com pau, com chute. As mulheres foram para cima deles e ameaçaram, batendo nessas pessoas. Foi aí que Dudu conseguiu escapar deles e desceu a Paralela correndo. Logo em seguida a gente pediu para uma pessoa ir de carro atrás dele. Uma pessoa foi, buscou ele, que voltou até o local, pegou o carro e foi para casa. Estava machucado, mas está bem - afirmou.

O Vitória está em 16° lugar no Campeonato Brasileiro, uma posição acima da zona do rebaixamento. Em nota, o clube repudiou as agressões.

Veja a nota do Vitória

"O Esporte Clube Vitória é uma instituição democrática que reconhece sua responsabilidade social e repudia qualquer atitude que ultrapasse os limites do respeito, da segurança e da paz. O incidente envolvendo os atletas Dudu e Rodrigo Andrade na noite deste domingo (14) será tratado internamente, em conjunto com a diretoria e demais envolvidos. Ressaltamos que não consideramos a violência como resposta para qualquer situação. Por isso, buscaremos as melhores formas de resolução."