Jogadores da base do Atlético-GO são dispensados após foto com atriz pornô

Três jogadores da categoria sub-17 do Atlético-GO foram dispensados após aparecerem em uma foto com a atriz pornô e influenciadora Elisa Sanches em um aeroporto. O clube, no entanto, negou que a decisão tenha relação com a imagem publicada pelos atletas em rede social.

Segundo o portal "Ge", o Atlético-GO informou que o desligamento ocorreu por critérios de desempenho técnico e que outros atletas também foram liberados. A identidade dos garotos não foi revelada.

Lanterna do Brasileirão sub-17, o time goiano soma apenas três pontos em 16 rodadas e ainda não venceu na competição. Na última quarta-feira (27), a equipe foi goleada pelo Grêmio por 8 a 1 em Porto Alegre.

A equipe do Dragão volta a campo nesta terça-feira (2) e enfrenta o Vasco, às 15h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. O Cruz-Maltino ocupa a 11ª colocação da competição, com 26 pontos.

