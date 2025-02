Gabriel Popó, do XV de Jaú, morre após mal súbito antes de jogo

O jogador Gabriel Popó, de 26 anos, morreu após sofrer um mal súbito dentro do alojamento do XV de Jaú, equipe do interior de São Paulo, na manhã deste domingo (16). O meio-campista chegou a ser atendido por uma equipe médica, mas não resistiu.

continua após a publicidade

Os atletas do XV de Jaú estavam no alojamento do clube concentrados para a partida que aconteceria no final da manhã contra o União Suzano, em jogo válido pela Série A3 do Campeonato Paulista. O confronto foi adiado e ainda não há uma nova data para acontecer.

Gabriel Popó tinha 26 anos. (Foto: Reprodução/Instagram)

Gabriel Popó não estava relacionado para a partida, mas estava com os companheiros nas dependências do clube horas antes do jogo. Segundo informações preliminares, o meia foi encontrado por um outro atleta do clube no quarto na concentração quando o elenco estava indo tomar café.

continua após a publicidade

Ainda não há informações sobre a causa da morte. O XV de Jaú emitiu um comunicado oficial e lamentou a morte do jogador. No texto, o clube confirmou que Gabriel Popó foi levado com urgência para a Santa Casa de Jaú, mas não resistiu.

- Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família, membros do clube, amigos e companheiros de Gabriel Popó. Que sua memória seja honrada e que possamos encontrar forças para enfrentar essa perda irreparável - diz o texto.

continua após a publicidade

Carreira

Gabriel Protásio Gomes nasceu em 19 de novembro de 1989 e construiu boa parte de sua carreira em clube do Nordeste do país, principalmente no Maranhão. Foi revelado pelo Timon Esporte Clube, em 2019, mas não teve grande destaque.

Sua primeira sequência como atleta profissional aconteceu em 2021, quando defendeu o tradicional Sampaio Corrêa. Fez 21 jogos pela Bolívia Querida e marcou dois gols durante a temporada. Ainda rodou por outros clubes de nome da região, como Santa Cruz, Sousa-PB e Moto Club. Em São Paulo, defendeu o Linense em algumas partidas do ano passado, foram quatro partidas e um gol.

Antes de chegar ao XV de Jaú, o atleta estava em outra equipe maranhense, o São José. Foi anunciado pelo time paulista em 6 de janeiro para a disputa da terceira divisão do estadual.

Confira na íntegra o comunicado do XV de Jaú

É com uma dor e tristeza imensurável que comunicamos o falecimento do atleta Gabriel Protásio, o Popó. O jogador foi atendido no alojamento e levado prontamente para a Santa Casa de Jaú. A causa do óbito está sob investigação e será confirmada assim que o laudo for emitido pelo órgão responsável.

Em respeito a esse momento de luto, e em comum acordo entre o XV de Jaú, União Suzano e a Federação Paulista de Futebol, a partida programada para hoje foi cancelada.

Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família, membros do clube, amigos e companheiros de Gabriel Popó. Que sua memória seja honrada e que possamos encontrar forças para enfrentar essa perda irreparável.

Atenciosamente, Esporte Clube XV de Novembro de Jaú