Jogador da Chapecoense dá voadora em torcedor do Avaí; veja vídeo

A final do Campeonato Catarinense entre Avaí e Chapecoense, realizada nesse sábado (22), terminou em confusão. E especialmente uma cena chamou atenção ao fim do jogo: o paraguaio Jorge Jiménez, da Chape, acertou voadora em torcedor adversário no gramado do Estádio da Ressacada.

O meia foi expulso durante a partida, marcada por indignação dos atletas da Chapecoense com a arbitragem. Ao fim do jogo, torcedores do Avaí invadiram o campo para comemorar o título com seus jogadores. De volta ao gramado, Jiménez se revoltou com um deles, que provocava com gestos obscenos a torcida da Chape, e perdeu a cabeça. Além da voadora, o paraguaio acertou um chute no já caído avaiano. Veja o vídeo abaixo.

Após empate por 2 a 2 no jogo de ida, a Chapecoense vencia o Avaí por 1 a 0 na Ressacada, resultado que daria o título à Chape. No entanto, o árbitro assinalou pênalti para o time da casa na segunda etapa, convertido por Eduardo Brock. Antes, porém, o juiz passou 14 minutos revisando o lance. A indignação dos visitantes com a postura da arbitragem iniciou uma confusão, que terminou com quatro expulsos. Pelo lado do Avaí, o reserva Judson recebeu o vermelho. Do outro, foram retirados os já substituídos Jiménez e Dentinho, além de Giovanni Augusto, que ainda estava em campo.

O empate por 1 a 1 garantiu o título do Avaí, que teve melhor campanha no Catarinense.

Chapecoense e Avaí empataram nos dois jogos da final catarinense (Foto: João Heemann / ACF)

Presidente da Chapecoense se revolta após vitória do Avaí

Alex Passos, presidente da Chapecoense, criticou a atuação do árbitro Gustavo Ervino Bauermann, questionando sua imparcialidade devido a um histórico anterior com o clube. O dirigente avaliou a possibilidade de a Chape mudar de federação como resposta aos acontecimentos.

— A partir desta segunda, vamos ver se podemos mudar de Federação. Ou vamos para a Paranaense, ou para a Gaúcha. É mais perto ir para Curitiba ou Porto Alegre do que vir para Florianópolis. E se eu jogar com qualquer time da Federação Gaúcha, eu ganho 10 vezes mais - disse o dirigente à "CBN Florianópolis".