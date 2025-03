No Campeonato Catarinense de 2025, o Avaí sagrou-se campeão após um empate por 1 a 1 com a Chapecoense neste sábado (22), na Ressacada. A final em Florianópolis foi marcada por controvérsias envolvendo a arbitragem. Alex Passos, presidente da Chapecoense, criticou a atuação do árbitro Gustavo Ervino Bauermann, questionando sua imparcialidade devido a um histórico anterior com o clube. O dirigente avaliou a possibilidade de a Chape mudar de federação como resposta aos acontecimentos.

— A partir desta segunda, vamos ver se podemos mudar de Federação. Ou vamos para a Paranaense, ou para a Gaúcha. É mais perto ir para Curitiba ou Porto Alegre do que vir para Florianópolis. E se eu jogar com qualquer time da Federação Gaúcha, eu ganho 10 vezes mais - disse o dirigente à CBN Florianópolis.

Durante o jogo, um pênalti a favor do Avaí e a expulsão de dois jogadores da Chapecoense após revisão do lance pelo VAR geraram debates. Passos não só questionou a decisão do pênalti, mas também apontou erros de arbitragem no jogo de ida. Ele sugeriu que o clube poderia participar de competições em outras federações estaduais, como a Paranaense ou a Gaúcha, em busca de um tratamento mais justo.

Dirigente da Chapecoense questionou escolha de árbitro

Passos revelou que havia questionado a escolha de Bauermann como árbitro antes da partida, devido ao passado do árbitro com a Chapecoense. Rafael Lima, gerente de futebol do clube, e o técnico Gilmar Dal Pozzo corroboraram a afirmação de Passos, indicando que Bauermann havia sido dispensado da base da Chapecoense anos antes.



A final foi marcada por tensões, com o técnico da Chapecoense confrontando Bauermann após o jogo e dirigindo-se à torcida para expressar sua frustração. Além disso, um jogador da Chapecoense foi filmado agredindo torcedores do Avaí, aumentando a controvérsia em torno do evento.