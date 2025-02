O atacante João Diogo, do Betim, celebrou o gol marcado e a vitória fora de casa. A equipe visitou o Pouso Alegre, na noite da última quarta-feira, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro, e venceu por 2 a 0, continuando na liderança do Grupo A do estadual.

- Estou muito feliz pelo gol, o meu primeiro com a camisa do Betim. Ainda mais pelos três pontos conquistados, que nos deixam em primeiro lugar no grupo. Foi uma partida excelente de toda a equipe, que se comportou muito bem, e, graças a Deus, conseguimos essa importante vitória fora de casa - disse.

Com a vitória sobre o Pouso Alegre, o Betim chegou a 11 pontos em seis partidas e segue como líder isolado do grupo A. Restando duas rodadas para o fim da primeira fase, o clube busca terminar na liderança para garantir uma vaga direta nas semifinais. João Diogo projetou a reta final e alertou que a equipe precisa manter o foco para atingir esse objetivo.

- Estamos fazendo uma competição muito boa até aqui, com jogos seguros e bons resultados. Mas precisamos manter essa pegada nos últimos dois jogos para garantir a classificação para as semifinais. Vamos pensar primeiro na partida contra o Villa Nova, que será diante do nosso torcedor, buscar mais uma vitória e, assim, chegar na última rodada na liderança - concluiu.

João Diogo pelo Betim

Seis jogos Um gol Duas assistências 513 minutos jogados

Próximos jogos do Betim no Campeonato Mineiro

Após vencer o Pouso Alegre, o Betim tem mais dois desafios na fase de grupos do Campeonato Mineiro. A equipe retorna aos gramados no sábado, contra o Villa Nova, em casa. A partida será às 16h (de Brasília). Para fechar a participação na atual fase, o clube encarar o Athletic Club, fora de casa, na próxima quarta. O duelo está previsto para começar às 19h45 (de Brasília).