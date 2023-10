O Atlético-GO encerrou o primeiro turno da Série B com 27 pontos, na 11ª colocação e longe do acesso. Com Jair, o Dragão está na 8ª posição, seis pontos atrás do Guarani, primeiro time dentro do G4. O treinador elogiou o ambiente no clube e destacou a relação com o presidente Adson Batista.