A concentração extrema não é para menos: o Alvinegro tem 24 pontos e está na 18ª colocação no Brasileirão, enquanto o Cruzmaltino engatou reação e deixou o Z4, tendo 26 pontos, na 15ª posição. Com este cenário, a depender da partida do Goiás (16º), uma vitória do Santos pode significar a saída da zona do rebaixamento e a pavimentação do caminho para permanência na Série A.