AO VIVO: acompanhe a festa da torcida do Corinthians após título na Copa do Brasil
Festa começará a partir das 11h (de Brasília)
O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil neste final de semana e irá comemorar o título nos braços da torcida. Em uma festa organizada na Neo Química Arena, a reportagem do Lance! irá acompanhar tudo.
Os portões foram abertos às 10h30, com entrada pela escadaria Arthur Alvim, situada na Radial, em frente à arena.
Os jogadores irão percorrer o local em um trio elétrico para saudar a Fiel e dividir a comemoração com os torcedores que acompanharam o clube do início ao fim da competição.
12h10: Torcedores são liberados para ficar próximos ao local onde o trio elétrico vai se posicionar.
12h07: Declaração do presidente
Presidente da Gaviões da Fiel, Alexandre Domênico Pereira, pede para torcedores não brigarem com a tropa de choque da PM e não derrubarem as grades da Neo Química Arena.
11h55: Muito calor
O forte calor registrado na Neo Química Arena fez com que alguns torcedores do Corinthians passassem mal durante a festa Mais de uma pessoa precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros, e ao menos um torcedor foi retirado do local em cadeira de rodas. Diante da situação, o clube passou a distribuir água para o público presente, incluindo torcedores e profissionais de imprensa, como medida para amenizar os efeitos da alta temperatura.
11h30: Portões abertos
Com portões abertos, torcida do Corinthians segue chegando à Neo Química Arena. Timão autorizou a entrada de 50 mil torcedores.
11h18: Mais da festa da Fiel
11h15: Faixa de campeão
Faixa de Campeão da Copa do Brasil com a torcida do Timão!
11h04: Herói do Corinthians
Camisa da Holanda, de Memphis Depay, do herói do Corinthians na Copa do Brasil, com a torcida do Timão na Neo Química Arena.
11h02: "O Maraca é nosso"
Cantos da torcida que já está presente na festa.
10h43: Torcida do Corinthians faz fila para acessar a Neo Química Arena
A expectativa é que, ao todo, 50 mil torcedores marquem presença. Este foi o número máximo de capacidade definido.
