AO VIVO: acompanhe a festa da torcida do Corinthians após título na Copa do Brasil

O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil neste final de semana e irá comemorar o título nos braços da torcida. Em uma festa organizada na Neo Química Arena, a reportagem do Lance! irá acompanhar tudo.

continua após a publicidade

Os portões foram abertos às 10h30, com entrada pela escadaria Arthur Alvim, situada na Radial, em frente à arena.

Os jogadores irão percorrer o local em um trio elétrico para saudar a Fiel e dividir a comemoração com os torcedores que acompanharam o clube do início ao fim da competição.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

12h10: Torcedores são liberados para ficar próximos ao local onde o trio elétrico vai se posicionar.

Torcedores são liberados para ficar próximos ao local onde o trio elétrico vai se posicionar.



📹: @g_lesnok pic.twitter.com/haIBrHlaVl — Lance! Corinthians (@lance_timao) December 22, 2025

12h07: Declaração do presidente

Presidente da Gaviões da Fiel, Alexandre Domênico Pereira, pede para torcedores não brigarem com a tropa de choque da PM e não derrubarem as grades da Neo Química Arena.

continua após a publicidade

Presidente da Gaviões da Fiel, Alexandre Domênico Pereira, pede para torcedores não brigarem com a tropa de choque da PM e não derrubarem as grades da Neo Química Arena.



📹: @g_lesnok pic.twitter.com/SbJtT8U2qg — Lance! Corinthians (@lance_timao) December 22, 2025

11h55: Muito calor

O forte calor registrado na Neo Química Arena fez com que alguns torcedores do Corinthians passassem mal durante a festa Mais de uma pessoa precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros, e ao menos um torcedor foi retirado do local em cadeira de rodas. Diante da situação, o clube passou a distribuir água para o público presente, incluindo torcedores e profissionais de imprensa, como medida para amenizar os efeitos da alta temperatura.

11h30: Portões abertos

Com portões abertos, torcida do Corinthians segue chegando à Neo Química Arena. Timão autorizou a entrada de 50 mil torcedores.

Com portões abertos, torcida do Corinthians segue chegando à Neo Química Arena. Timão autorizou a entrada de 50 mil torcedores.



📹: @g_lesnok pic.twitter.com/CfH9wvaoZ3 — Lance! Corinthians (@lance_timao) December 22, 2025

11h18: Mais da festa da Fiel

11h15: Faixa de campeão

Faixa de Campeão da Copa do Brasil com a torcida do Timão!

11h04: Herói do Corinthians

Camisa da Holanda, de Memphis Depay, do herói do Corinthians na Copa do Brasil, com a torcida do Timão na Neo Química Arena.

(Foto: Guilherme Lesnok)

11h02: "O Maraca é nosso"

Cantos da torcida que já está presente na festa.

10h43: Torcida do Corinthians faz fila para acessar a Neo Química Arena

A expectativa é que, ao todo, 50 mil torcedores marquem presença. Este foi o número máximo de capacidade definido.