Internacional ganhou reforço que já estava no Beira-Rio

Mesmo que a semana esteja concentrada no Gre-Nal 446, que decidirá o Campeonato Gaúcho neste domingo (16), às 16h, o Internacional ganhou um reforço que já estava no Beira-Rio. Trata-se de Thiago Maia, que retornou aos treinos no CT Parque Gigante após negociações frustradas com o Santos. O técnico Roger Machado confirmou que ele está reintegrado ao grupo e 100% pronto para ajudar.

– Conversei com Thiago Maia. O D’Alessandro conversou com ele. O Thiago Maia conversou com o grupo, com as principais lideranças, mostrou seu ponto de vista. Disse que está completamente engajado e 100% motivado e focado para ajudar a gente a ser campeão – comentou o comandante colorado nesta sexta-feira (14).

Volante treinou durante a semana

Apesar de os treinos da semana terem sido todos fechados, a presença do volante foi confirmada por meio de imagens divulgados pela assessoria de imprensa colorada. O atleta participou das atividades na terça-feira (11) e na quarta (12), pelo menos durante os trabalhos físicos.

– Thiago voltou para o grupo, teve um período que fez trabalho a parte para adquirir as condições de voltar para o campo e essa semana passou todos os dias com o grupo. Ele se coloca apto a nos ajudar no clássico – acrescentou Roger.

Mesmo reintegrado ao grupo principal, não é certo que Thiago Maia retome imediatamente a titularidade. Desde que iniciou as conversas com o Peixe, o jogador saiu do time, dando lugar a Bruno Henrique, que entrou muito bem.

Santos descarta nova investida

Apesar da abertura de janela de transferências interna, desde o dia 10 de março, Alvinegro Praia o descartou nova investida pelo volante. A afirmação foi feita pelo presidente Marcelo Teixeira há uma semana à Santa Cecília TV. O contrato de Thiago Maia com o Inter é válido até dezembro de 2026.