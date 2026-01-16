O Internacional acertou a contratação do lateral Victor Jesus, de 19 anos, para as categorias de base. O jogador defendia as cores do Cruzeiro desde 2021.

Victor Jesus assinou contrato por duas temporadas e vive a expectativa de ser utilizado inicialmente no profissional do Campeonato Gaúcho, embora sua contratação seja para as categorias de base.

Na carreira, além do Internacional e Cruzeiro, o jogador passou pelas categorias de base do Grêmio, clube no qual foi dispensado.

O novo reforço do Colorado também acumula passagens pelas seleções de base do Brasil, ao lado de Endrick. Na temporada passada, com a camisa do Sub-20 do Cruzeiro, disputou 33 jogos, marcou um gol e deu uma assistência.

Victor Jesus fez sucesso nas redes sociais

O jogador fez sucesso nas redes sociais ao contar sua história no futebol, que inclui dispensa no próprio Grêmio. A postagem no TikTok teve mais de 1,8 milhão de visualizações.

— Em 2019 fui dispensado (do Grêmio). Voltei para minha cidade e continuei treinando. Eles (familiares) sempre me apoiando e falando para não desistir. Deus começou a abrir as portas — disse o jogador.

A convocação para a Seleção aconteceu em 2022, durante o torneio de Montaigu, na França. Na ocasião, o lateral representou a equipe Sub-15 da Amarelinha.

— Comecei a jogar muito bem. Com pouco tempo de clube, Deus me surpreende mais uma vez. Tive a oportunidade de representar o meu país. Sensação única, e que não seria só uma vez — completou.