Os jogadores do Cruzeiro treinam na Toca da Raposa na tarde deste sábado (2) e, em seguida, viajam para o Rio de Janeiro, onde a equipe enfrenta o Botafogo neste domingo (3), às 16h, no Estádio Nilton Santos, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Fagner, com fratura na fíbula da perna direita, desfalca a equipe.

Agenda do Cruzeiro

Há três jogos sem vencer, o Cruzeiro busca a reabilitação diante do Botafogo, neste domingo (3). A Raposa está na vice-liderança do Brasileirão, com 34 pontos, dois atrás do Flamengo, que ainda tem um jogo a menos. O Palmeiras está em terceiro lugar com 32 pontos e duas partidas a menos que o time celeste.

Mais dois crias da Toca são convocados para a Seleção Brasileira

Mais dois jogadores do Sub-20 do Cruzeiro foram convocados, pelo técnico Ramon Menezes, para os amistosos da Seleção Brasileira contra o Paraguai, dias 8 e 11, em Assunção. O zagueiro Bruno Alves e o meia Rhuan Gabriel se juntam ao goleiro Otávio, o volante Murilo Rhikman e o atacante Kaique Kenji.

Ingressos para jogo das Cabulosas na Copa do Brasil estão à venda

A equipe feminina enfrenta o Corinthians, pelas quartas de final da Copa do Brasil, quarta-feira (6), às 19h30, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. Os ingressos para a partida já estão à venda pelo site ingresso.cruzeiro.com.br, ao preço de R$ 30 (inteira).

Um dia na história do Cruzeiro

Há 38 anos, o Cruzeiro conquistava o Campeonato Mineiro de 1987. Na segunda partida da decisão, após 0 a 0 no primeiro jogo, a Raposa derrotou o Atlético-MG por 2 a 0, em 2 de agosto, no Mineirão. O meia Careca, aos 18 anos, abriu o placar, e o atacante Robson fez o segundo nos acréscimos.

➡️Lateral Fagner sofre fratura na perna direita e vira desfalque

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

Técnico Leonardo Jardim e o vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Junio (à direita) (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Estas são as próximas partidas da equipe celeste: