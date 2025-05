A rodada 9 do Campeonato Brasileiro começa neste sábado, e a partir de agora, o maior campeonato do país deve ganhar um novo observador: o futuro técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. O treinador italiano assume em breve o comando da Amarelinha, e para isso, vai ter que observar os jogadores que atuam no Brasil. E o Guia Lance! da rodada está aqui para ajudar o nosso futuro treinador.

Como ele ainda tem compromissos pelo Real Madrid no fim de semana, é possível que ele já conte com alguns colaboradores para acompanhar as partidas do Brasileirão. O "Zebrólogo" do Lance!, conhecedor do futebol tupiniquim, pode ajudar o nosso novo professor com dicas dos principais jogos.

Neste fim de semana, os clássicos regionais são os destaques, com quatro deles no domingo: Ba-Vi, Corinthians x Santos, Flamengo x Botafogo e Cruzeiro x Atlético-MG. Além deles, a rodada 9 conta com o encontro de tricolores São Paulo x Grêmio e um duelo de G-4 entre Bragantino e Palmeiras.

Entenda o Zebrólogo

A cotação do "Zebrólogo" do Lance! vai de um (🦓) a cinco emojis de zebrinhas (🦓🦓🦓🦓🦓). Quanto mais emojis, mais a zebra tem chance de acontecer. Ou seja, uma cotação de cinco zebrinhas significa que o favorito corre sério risco de perder. Enquanto apenas uma zebrinha significa que ela tem pouca força para surpreender o "mais forte". Se ela não aparecer, é sinal que o jogo é duro: qualquer resultado não significa um "quadrúpede de pijama".

Guia Lance! da rodada 9: Ancelotti vai assistir ao Brasileirão? (imagem: ChatGPT)

Jogos da rodada 9

Ceará x Sport

Sábado (17/5), às 16h, no Castelão (TV: Premiere). É classico nordestino. Mas poucas vezes Ceará e Sport se enfrentaram em condições tão diferentes. Jogando em casa, no Castelão, o Vozão tem tudo para aproveitar a fase boa e se manter no G-6 do Brasileirão. Ainda mais diante de um Sport que caiu feio em casa diante do Cruzeiro, na estreia do técnico António Guimarães. Mas desta vez, o treinador português teve tempo para trabalhar a equipe. Mesmo assim, não há zebra neste jogo.

Últimos cinco jogos do Ceará:

12/5 - Santos 0 x 0 Ceará (BRA) 🟡

3/5 - Ceará 1 x 0 Vitória (BRA) 🟢

30/4 - Ceará 0 x 1 Palmeiras (CBR) 🔴

26/4 - Ceará 1 x 1 São Paulo (BRA) 🟡

21/4 - Bahia 1 x 0 Ceará (BRA) 🔴

Últimos cinco jogos do Sport:

11/5 - Sport 0 x 4 Cruzeiro (BRA) 🔴

3/5 - Fluminense 2 x 1 Sport (BRA) 🔴

26/4 - Sport 0 x 0 Fortaleza (BRA) 🟡

19/4 - Corinthians 2 x 1 Sport (BRA) 🔴

16/4 - Sport 0 x 1 Bragantino (BRA) 🔴

Vasco x Fortaleza

Sábado (17/5), às 18h30, em São Januário (TV: Record, Cazé TV e Premiere). A estreia do técnico Fernando Diniz no Vasco não foi boa. Mas os efeitos do novo treinador na equipe podem começar a aparecer no seu primeiro jogo em São Januário, em seu retorno ao clube. O estádio pode ser o trunfo da equipe cruz-maltina diante do Fortaleza. O problema é que a equipe cearense vem acertando o prumo, com sete jogos sem derrotas e duas goleadas neste período. E os cariocas, com quatro derrotas seguidas e dentro da zona de rebaixamento, precisam reverter esse quadro. Não tem zebra neste jogo.

Últimos cinco jogos do Vasco:

13/5 - Lanús 1 x 0 Vasco (SUL) 🔴

10/5 - Vitória 2 x 1 Vasco (BRA) 🔴

7/5 - Puerto Cabello 4 x 1 Vasco (SUL) 🔴

4/5 - Vasco 0 x 1 Palmeiras (BRA) 🔴

1/5 - Operário-PR 1 x 1 Vasco (CBR) 🟡

Útimos cinco jogos do Fortaleza:

13/5 - Fortaleza 0 x 0 Atl. Bucaramanga (LIB) 🟡

10/5 - Fortaleza 5 x 0 Juventude (BRA) 🟢

6/5 - Fortaleza 4 x 0 Colo-Colo (LIB) 🟢

2/5 - São Paulo 0 x 0 Fortaleza (BRA) 🟡

29/4 - Retrô 1 x 1 Fortaleza (CBR) 🟡

São Paulo x Grêmio

Sábado (17/5), às 21h, no Morumbis (TV: Premiere e Sportv). Um duelo dos desesperados. O São Paulo tem feito bem o seus deveres, mesmo que no limite, com placares magros e muitos empates, o último deles suficiente para garantir a vaga antecipada nas oitavas de final da Libertadores. Mas a proximidade da zona de rebaixamento tem assustado os torcedores são-paulinos e obriga o time a fazer um jogo de recuperação neste sábado. O mesmo deve-se dizer do Grêmio, que tem os mesmos nove pontos que o anfitrião, mas com uma vitória a mais. E conta com provável retorno de Marlon e Edenilson. Uma derrota praticamente coloca um deles no Z-4. A zebra observa de longe, sem interferir.

Últimos cinco jogos do São Paulo:

14/5 - São Paulo 1 x 1 Libertad (LIB) 🟡

11/5 - Palmeiras 1 x 0 São Paulo (BRA) 🔴

6/5 - Alianza Lima 0 x 2 São Paulo (LIB) 🟢

2/5 - São Paulo 0 x 0 Fortaleza (BRA) 🟡

29/4 - São Paulo 2 x 1 Náutico (CBR) 🟢

Últimos cinco jogos do Grêmio:

13/5 - Grêmio 1 x 1 Godoy Cruz (SUL) 🟡

10/5 - Grêmio 1 x 1 Bragantino (BRA) 🟡

7/5 - Atlético Grau 0 x 0 Grêmio (SUL) 🟡

4/5 - Grêmio 1 x 0 Santos (BRA) 🟢

30/4 - CSA 3 x 2 Grêmio (CBR) 🔴

Edenilson pode retornar ao Grêmio diante do São Paulo (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Bahia x Vitória

Domingo (18/5), às 16h, na Fonte Nova (TV: Globo e Premiere). No clássico baiano, o primeiro depois das finais do Campeonato Estadual, as equipes se enfrentam em condições bem distintas de até então. O Bahia vinha numa boa sequência de cinco vitórias seguidas — uma delas sobre o líder Palmeiras — e agora amarga três derrotas seguidas. O Vitória teve cinco jogos sem vencer, mas agora emendou dois triunfos em sequência, num deles, voltando a brigar na Copa Sul-Americana. Promessa de jogaço na FInte Nova, sem zebra.

Últimos cinco jogos do Bahia:

14/5 - Atlético Nacional 1 x 0 Bahia (LIB) 🔴

10/5 - Flamengo 1 x 0 Bahia (BRA) 🔴

7/5 - Bahia 1 x 3 Nacional-URU (LIB) 🔴

3/5 - Bahia 1 x 0 Botafogo (BRA) 🟢

30/4 - Paysandu 0 x 1 Bahia (CBR) 🟢

Últimos cinco jogos do Vitória:

14/5 - Cerro Largo 0 x 1 Vitória (SUL) 🟢

10/5 - Vitória 2 x 1 Vasco (BRA) 🟢

6/5 - Vitória 1 x 1 Defensa y Justicia (SUL) 🟡

3/5 - Ceará 1 x 0 Vitória (BRA) 🔴

27/4 - Vitória 1 x 1 Grêmio (BRA) 🟡

Corinthians x Santos

Domingo (18/5), às 16h, na Neo Quimica Arena (TV: Globo e Premiere). Mais um clássico que promete agitar a rodada. Dois últimos dez jogos, a equipe do Santos só conseguiu vencer uma vez, seu único triunfo no Brasileirão, os 2 a 0 sobre o Atlético-MG. Na penúltima posição na classificação, o Peixe visita o seu maior rival precisando urgentemente se recuperar. Enquanto isso, o Corinthians de Dorival Júnior tenta se recuperar da derrota para o Mirassol na última rodada contando com seus maiores parceiros: o estádio e sua torcida. Mas, por maior que seja a diferença entre os dois, em clássico não há zebra.

Últimos cinco jogos do Corinthians:

15/5 - Racing-URU 0 x 1 Corinthians (SUL) 🟢

10/5 - Mirassol 2 x 1 Corinthians (BRA) 🔴

6/5 - Corinthians 1 x 1 América de Cali (SUL) 🟡

3/5 - Corinthians 4 x 2 Internacional (BRA) 🟢

30/4 - Novorizontino 0 x 1 Corinthians (CBR) 🟢

Últimos cinco jogos do Santos:

12/5 - Santos 0 x 0 Ceará (BRA) 🟡

4/5 - Grêmio 1 x 0 Santos (BRA) 🔴

1/5 - Santos 1 x 1 CRB (CBR) 🟡

27/4 - Santos 1 x 2 Bragantino (BRA) 🔴

20/4 - São Paulo 2 x 1 Santos (BRA) 🔴

Dorival Júnior volta a comandar o Corinthians na Neo Química Arena (foto: Eitan ABRAMOVICH / AFP)

Juventude x Fluminense 🦓🦓

Domingo (18/5), às 16h, no Alfredo Jaconi (TV: Globo e Premiere). O Juventude até começou bem em casa neste Brasileirão, ganhando dois jogos e empatando um. Mas as duas goleadas sofridas e a primeira derrota em casa fizeram a equipe de Caxias do Sul despencar na classificação rumo ao Z-4 e derrubar o técnico Fábio Matias. O Fluminense deve aproveitar a situação para se manter nas primeiras posições e para seguir no ajuste fino do time sob o comando de Renato Gaúcho. A cotação de duas zebras é apenas pelo fato de o time alviverde sempre aprontar jogando no Alfrredo Jaconi.

Últimos cinco jogos do Juventude:

10/5 - Fortaleza 5 x 0 Juventude (BRA) 🔴

5/5 - Juventude 0 x 1 Atlético-MG (BRA) 🔴

26/4 - Internacional 3 x 1 Juventude (BRA) 🔴

20/4 - Juventude 2 x 2 Mirassol (BRA) 🟡

16/4 - Flamengo 6 x 0 Juventude (BRA) 🔴

Últimos cinco jogos do Fluminense:

14/5 - Fluminense 2 x 0 Unión Española (SUL) 🟢

11/5 - Atlético-MG 3 x 2 Fluminense (BRA) 🔴

8/5 - GV San José 1 x 0 Fluminense (SUL) 🔴

3/5 - Fluminense 2 x 1 Sport (BRA) 🟢

29/4 - Fluminense 1 x 0 Aparecidense (CBR) 🟢

Bragantino x Palmeiras

Domingo (18/5), às 18h30, no Cícero de Souza Marques (TV: Premiere). Duelo de líderes, de dois dos três primeiros colocados do Brasileirão. Mas o retrospecto recente do Palmeiras mostra a ótima fase que vive o Verdão. São 12 vitórias nos últimos 15 jogos, e neste período, apenas a derrota por 1 a 0 para o Bahia, no Allianz Parque. E o Bragantino vai tentar ser o primeiro anfitrião a derrubar o imponente alviverde neste campeonato: até agora, foram quatro vitórias nos quatro jogos fora. O time de Bragança não perde em casa desde 31 de janeiro. Desde lá, derrotou São Paulo (pelo Paulistão), Botafogo e Cruzeiro (pelo Brasileirão). Merece respeito e não tem zebra.

Últimos cinco jogos do Bragantino:

10/5 - Grêmio 1 x 1 Bragantino (BRA) 🟡

5/5 - Bragantino 1 x 0 Mirassol (BRA) 🟢

1/5 - Criciúma 1 x 0 Bragantino (CBR) 🔴

27/4 - Santos 1 x 2 Bragantino (BRA) 🟢

20/4 - Bragantino 1 x 0 Cruzeiro (BRA) 🟢

Últimos cinco jogos do Palmeiras:

15/5 - Palmeiras 2 x 0 Bolívar (LIB) 🟢

11/5 - Palmeiras 1 x 0 São Paulo (BRA) 🟢

7/5 - Cerro Porteño 0 x 2 Palmeiras (LIB) 🟢

4/5 - Vasco 0 x 1 Palmeiras (BRA) 🟢

30/4 - Ceará 0 x 1 Palmeiras (CBR) 🟢

Flamengo x Botafogo

Domingo (18/5), às 18h30, no Maracanã (TV: Premiere). Mais um clássico que promete sacudir o Maracanã, mas não como foi o único encontro dos dois este ano. Mas, principalmente pela fase de afirmação que Flamengo e Botafogo vivem na temporada. Depois de um bom começo no Brasileiro, o Rubro-Negro andou tropeçando e passou até certa dificuldade na Libertadores. Tranquilizou a torcida na última quinta, quando venceu a LDU e voltou a depender só de si para se classificar. O Glorioso também vem mostrando que pode ter acertado o seu rumo em 2025. Depois de golear o Internacional no domingo passado, obteve uma vitória sensacional sobre o Estudiantes na quarta, desempatando nos minutos finais: "tudo pode acontecer", diz o zebrólogo.

Últimos cinco jogos do Flamengo:

15/5 - Flamengo 2 x 0 LDU Quito (LIB) 🟢

10/5 - Flamengo 1 x 0 Bahia (BRA) 🟢

7/5 - Central Córdoba 1 x 1 Flamengo (LIB) 🟡

4/5 - Cruzeiro 2 x 1 Flamengo (BRA) 🔴

1/5 - Botafogo-PB 0 x 1 Flamengo (CBR) 🟢

Últimos cinco jogos do Botafogo:

14/5 - Botafogo 3 x 2 Estudiantes (LIB) 🟢

11/5 - Botafogo 4 x 0 Internacional (BRA) 🟢

6/5 - Carabobo 1 x 2 Botafogo (LIB) 🟢

3/5 - Bahia 1 x 0 Botafogo (BRA) 🔴

30/4 - Botafogo 4 x 0 Capital-DF (CBR) 🟢

Briga generalizada tomou conta do último Flamengo x Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Cruzeiro x Atlético-MG

Domingo (18/5), às 20h30, no Mineirão (TV: Prime Video). Outro time que vem acertando o seu rumo e surgindo como possível candidato a brigar pelas primeiras posições é o Cruzeiro. O time do técnico Leonardo Jardim já acumula três triunfos seguidos no Brasileirão, o que já o catapultou para a quarta posição na tabela, a três pontos do líder. O arquirrival Atlético-MG faz uma corrida de recuperação. Depois da derrota para o Santos, não perdeu mais nenhuma na competição nacional. E na única vez que encontrou o time celeste em 2025, pelo Campeonato Mineiro, levou a melhor e venceu por 2 a 0. Agora, voltam a medir forças em momentos distintos, mas sempre com potencial de ótimo jogo. Sem zebra.

Últimos cinco jogos do Cruzeiro:

14/5 - Cruzeiro 2 x 1 Palestino (SUL) 🟢

11/5 - Sport 0 x 4 Cruzeiro (BRA) 🟢

7/5 - Mushuc Runa 1 x 1 Cruzeiro (SUL) 🟡

4/5 - Cruzeiro 2 x 1 Flamengo (BRA) 🟢

1/5 - Cruzeiro 2 x 0 Vila Nova (CBR) 🟢

Últimos cinco jogos do Atlético:

15/5 - Atlético 3 x 1 Caracas (SUL) 🟢

11/5 - Atlético 3 x 2 Fluminense (BRA) 🟢

8/5 - Iquique 3 x 2 Atlético (SUL) 🔴

5/5 - Juventude 0 x 1 Atlético (BRA) 🟢

29/4 - Maringá 2 x 2 Atlético (CBR) 🟡

Internacional x Mirassol 🦓🦓

Domingo (18/5), às 20h30, no Beira-Rio (TV: Sportv e Premiere). Quando parecia que o Mirassol voltaria ao modo "novato na elite", a equipe amarelinha do interior de São Paulo consegue uma vitória maiúscula sobre o Corinthians. E quando todo mundo achava que o Internacional seria um dos favoritos para os títulos da temporada, uma sequência de três derrotas jogaram água fria no planejamento da equipe colorada. Mas a vitória conquistada em Montevidéu sobre o Nacional-URU, na semana em que o clube uruguaio fazia aniversário, colocam o time gaúcho como favorito no confronto. Mas o Zebrólogo alerta para o perigo amarelo e coloca duas listradinhas de cotação.

Últimos cinco jogos do Inter:

15/5 - Nacional-URU 0 x 2 Internacional (LIB) 🟢

11/5 - Botafogo 4 x 0 Internacional (BRA) 🔴

8/5 - Atlético Nacional 3 x 1 Internacional (LIB) 🔴

3/5 - Corinthians 4 x 2 Internacional (BRA) 🔴

29/4 - Internacional 1 x 0 Maracanã (CBR) 🟢

Últimos cinco jogos do Mirassol:

10/5 - Mirassol 2 x 1 Corinthians (BRA) 🟢

5/5 - Bragantino 1 x 0 Mirassol (BRA) 🔴

26/4 - Mirassol 2 x 2 Atlético-MG (BRA) 🟡

20/4 - Juventude 2 x 2 Mirassol (BRA) 🟡

16/4 - Mirassol 4 x 1 Grêmio (BRA) 🟢