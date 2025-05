Em meio à crise financeira, Corinthians busca reforços na janela

Mesmo com uma dívida avaliada em R$ 2,5 bilhões, e uma crise política no Parque São Jorge, a diretoria do Corinthians reproduz um discurso otimista para os torcedores. Nesta sexta-feira (16), em entrevista concedida para falar sobre os problemas da gestão, o presidente Augusto Melo falou sobre a expectativa por reforços.

Em meio a votação do impeachment, que será realizada no dia 26 de maio, quando o Conselho Deliberativo do Corinthians irá se reunir para votar o afastamento do dirigente, Augusto Melo adota um discurso focado no futebol e prometeu reforços na próxima janela de transferências, que será na metade deste ano.

O Timão conquistou o título do Paulistão no início desta temporada. Mesmo assim, mostrou limitações ao longo da temporada e Dorival Júnior vive com dificuldades para repetir o elenco, que sofre com o desgaste físico.

Não foram poucos os jogadores que desfalcaram o Timão ao longo do ano. No momento, o clube não pode contar com o meia Rodrigo Garro, que se recupera de uma tendinopatia patelar no joelho direito, e o zagueiro Gustavo Henrique, fora por uma cirurgia de hérnia.

— Olha o que estou fazendo para melhorar o Corinthians: temos um time competitivo. Não vou medir esforços nessa janela, o que a comissão técnica precisar, vamos correr atrás. Não vou medir esforços nisso — disse o dirigente.

Dorival Júnior foi contratado no mês passado (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Mudança de postura

No último ano, o Corinthians abriu os bolsos no final de ano para reforçar o elenco durante a luta contra o rebaixamento no Brasileiro. No período, o clube alvinegro contratou grandes nomes, como o holandês Memphis.

Nesta temporada, a postura foi outra. O Corinthians contratou apenas o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, que veio do Getafe da Espanha, no decorrer do Campeonato Paulista. Augusto Melo afirmou que os reforços deste ano serão pontuais, para posições carentes na equipe comandada por Dorival Júnior.

— Tivemos reformulações no Cifut e hoje sempre buscamos jogadores pontuais. Nossa tendência é de não errar nas contratações. Fomos para o Paulista do ano passado com 15 jogadores, hoje quando falamos com os atletas, todos querem jogar aqui — disse o presidente do Corinthians.