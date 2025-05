Do Morumbi ao Olímpico: o ano em que o Grêmio ‘recriou’ o São Paulo

O São Paulo recebe o Grêmio neste sábado (15), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo marca o encontro entre dois clubes que vivem situações semelhantes na tabela: o Tricolor paulista ocupa a 16ª colocação, enquanto o gaúcho aparece logo acima, em 15º lugar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Anos atrás, em busca de resultados expressivos, o Grêmio investiu pesado no mercado e contratou jogadores com passagens marcantes pelo São Paulo. A estratégia visava reproduzir o sucesso do clube paulista.

Em 2010, o Grêmio vivia um jejum de títulos nacionais. No Campeonato Brasileiro, a última conquista havia sido em 1996 — 14 anos antes. Na Copa do Brasil, a seca durava desde 2001. A última Libertadores havia sido conquistada em 1995.

continua após a publicidade

Enquanto isso, o São Paulo vivia uma fase gloriosa. Vinha de um tricampeonato brasileiro consecutivo (2006, 2007 e 2008), além dos títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2005. Diante disso, a diretoria gremista decidiu: era hora de buscar a base vencedora do São Paulo para tentar mudar os rumos do clube.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Os nomes escolhidos

Naquele ano de 2010, o elenco do Grêmio já contava com os laterais Lúcio e Fábio Santos, além do volante Joílson e do meia Souza, nomes conhecidos e que fizeram parte dos anos vencedores do São Paulo. Para completar o time, foram feitas mais quatro contratações. Veja os nomes abaixo.

continua após a publicidade

Hugo - meia

O meia Hugo, que vinha de três temporadas pelo São Paulo, fez parte da base do time que conquistou os Campeonatos Brasileiros naquele período.

O jogador, que também havia atuado pelo Grêmio anteriormente, somou 140 partidas pelo Tricolor Paulista, com 30 gols e 13 assistências. Ainda em 2010, transferiu-se para o Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.

Números de Hugo pelo Grêmio:

62 jogos

16 gols

6 assistências

Hugo em sua apresentação ao Grêmio (Foto: Divulgação/ Grêmio)

Borges - atacante

No ataque, o centroavante Borges, artilheiro do São Paulo durante três temporadas, também se transferiu para o Grêmio. O camisa 9 foi goleador pelo Tricolor, somando 150 jogos, 55 gols e 16 assistências.

A "lua de mel" com o Grêmio terminou em 2011, quando Borges acertou sua ida para o Santos.

Números de Borges pelo Grêmio:

55 jogos

30 gols

4 assistências

Borges pelo Grêmio (Foto: Lucas Uebel)

Rodrigo - zagueiro

Já o zagueiro Rodrigo, revelado nas categorias de base do São Paulo, defendeu o clube entre 2004 e 2005, além de retornar em 2008 e 2009. Em 2010, chegou ao Grêmio, mas teve uma passagem curta. Seu contrato foi rescindido por episódios de indisciplina, e ele acabou acertando com o Internacional.

Números de Rodrigo pelo Grêmio:

28 jogos

3 gols

Leandro - atacante

Por fim, o atacante Leandro Guerreiro, que estava no Tokyo Verdy, também foi contratado para reforçar o setor ofensivo. Sua passagem, no entanto, durou apenas um ano: ele não marcou gols e contribuiu com apenas duas assistências.

Números de Leandro pelo Grêmio:

22 jogos

2 assistências

Leandro empilhou taças pelo São Paulo (Foto: Divulgação)

E os resultados dentro de campo?

As contratações feitas para encerrar o jejum de títulos, no entanto, não surtiram efeito imediato. A equipe gaúcha até conseguiu ser campeã do Campeonato Gaúcho de 2010, em final decidida contra o Internacional. Dos nomes citados acima, o zagueiro Rodrigo, o volante Joilson, meia Hugo e os atacantes Leandro e Borges estiveram em campo.

Na primeira metade do Brasileirão de 2010, o Grêmio havia somado apenas 20 pontos, ocupando a 16ª posição. O técnico Silas, inclusive, foi demitido do comando da equipe. No entanto, o time reagiu no returno, conquistando mais 43 pontos (63 no total) e encerrando o campeonato na quarta colocação, o que garantiu vaga na fase preliminar da Libertadores do ano seguinte.

Na Copa do Brasil, a eliminação veio na semifinal, diante do Santos, equipe que contava com Neymar, Robinho e Paulo Henrique Ganso. O Grêmio venceu o jogo de ida por 4 a 3, mas foi derrotado por 3 a 1 na Vila Belmiro e acabou eliminado.

Pela Copa Sul-Americana, o desempenho também foi abaixo do esperado. O Tricolor foi eliminado ainda na segunda fase pelo Goiás. O jogo de ida terminou empatado em 1 a 1, e na volta, a equipe goiana venceu por 2 a 0, decretando a eliminação gremista

Os anos de glória do clube gaúcho só voltaram a partir da chegada de Renato Gaúcho ao comando técnico, com a geração liderada por Luan, que conquistou a Copa do Brasil em 2016 e a Libertadores em 2017.