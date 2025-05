Em Santa Catarina, Brusque e Athletico-PR empataram em 0 a 0 pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. No jogo, que aconteceu nesta quinta-feira (1), o Furacão teve as principais chances do jogo e chegou a ter um gol anulado nos acréscimos

Com isso, a decisão da vaga para avançar na competição fica em aberto para o jogo de volta. A partida que decidirá a classificação para as oitavas de final será no dia 20 de maio (terça-feira), às 19h30, na Ligga Arena, em Curitiba.

Como foi o jogo

Brusque e Athletico-PR empatam sem gols pela Copa do Brasil (Foto: Beno Kuster/AGIF)

Os primeiros minutos foram estudados, com os times mais fechados e maior dificuldade de criação. No entanto, aos 8 minutos, o Furacão chegou pela primeira vez com Patrick, que trabalhou com Renan Peixoto, mas o atacante demorou para finalizar e a marcação chegou para desviar. A partir de então, o Athletico-PR controlou o jogo e sofreu apenas em uma finalização, de Álvaro, nos minutos finais.

As principais jogadas do time parananese foram pelo lado esquerdo, com Tevis e Zapelli. Aos 16, Tevis cruzou e a bola atravessou a área, passando por pouco por Luiz Fernando. Depois, foi a vez do camisa 10, que recebeu na área e bateu para a defesa de Matheus Nogueira.

A segunda etapa começou com pressão rubro-negra e logo aos 6 minutos, Luiz Fernando tentou surpreender Matheus Nogueira finalizando de letra, mas o arqueiro esatava atento e fez a defesa. Conseguindo escapar para o ataque, Álvaro invadiu a área rival e sofreu o desarme providencial de Abraão. Em lançamento de Mycael, na sequência, Tevis carregou e tocou para seu Luiz Fernando completar, mas chegou atrasado. Depois de ocupar o campo de ataque por grande parte do segundo tempo, o Furacão quase abriu o placar nos acréscimos, com Luiz Fernando, mas a arbitragem assinalou toque de mão e anulou o gol.

✅ FICHA TÉCNICA

BRUSQUE X ATHLETICO-PR

3ª FASE (IDA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quinta-feira, 1 de maio de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena Joinville

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Tomaz, Carlos Biro (BRU); Falcão (CAP)

⚽ ESCALAÇÕES

BRUSQUE (Técnico: Filipe Gouveia)

Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool e Alex Ruan; Thomaz (Alex Paulino), Biel (Paulinho Moccelin) e Jean; Guilherme Pira (Carlos Biro), Diego Mathias (Vinicius) e Álvaro (Rodrigo Pollero).

ATHLETICO (Técnico: Maurício Barbieri)

Mycael; Raul (Lucas Belezi), Habraão, Tobias Figueiredo e Fernando; Falcão, Patrick e Zapelli (Giuliano); Luiz Fernando, Tevis (Isaac) e Renan Peixoto (Kevin Velasco).