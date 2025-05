Corinthians sofre, mas vence o Grêmio por 2 a 0 e se recupera no Brasileiro feminino

Jogando no Parque São Jorge, o Corinthians sofreu com a retranca do Grêmio, mas venceu as Gurias gremistas por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (1º) em partida que encerrou a 8ª rodada e se recuperou no Campeonato Brasileiro.

As Brabas vinham de uma sequência de instabilidade, quando o time conseguiu uma vitória em cinco jogos. Mas o retrospecto entre as equipes pesou. Na história, em 12 confrontos entre Corinthians e Grêmio, são 11 vitórias da equipe paulista.

Com a vitória, o Corinthians vai a 15 pontos, entra no G4 ao assumir a quarta posição na tabela. Já o Grêmio, que venceu apenas uma partida nos últimos cinco jogos, mantém os sete pontos e fica na 12ª colocação.

O Corinthians teve amplo domínio da partida, mantendo a posse de bola e pressionando no campo ofensivo durante todo jogo. As Brabas criaram boas oportunidades, especialmente em finalizações de média distância, que exigiram atenção da goleira Letícia. Duda Sampaio, inclusive, quase marcou um gol olímpico em uma das chances mais perigosas da equipe.

Do outro lado, o Grêmio pouco ameaçou a goleira Nicole. As Gurias ainda viram a situação se complicar com a expulsão da lateral Raíssa Bahia. Após ser atingida por uma bolada e receber atendimento médico, a jogadora retornou ao campo sem a devida autorização da árbitra. Na sequência, continuou reclamando e acabou recebendo o segundo cartão amarelo, resultando na expulsão dela.

O segundo tempo seguiu com o Corinthians martelando atrás do gol. O time criava chances, mas pecava nas finalizações, desperdiçando as oportunidades de marcar.

Aos 32 minutos, porém, a agonia alvinegra acabou. Jaque Ribeiro tabelou com Duda Sampaio, driblou a goleira Letícia, ganhou da zaga gremista e abriu o placar para o Corinthians.

Jogando em casa, o time seguiu em cima, mas só conseguiu ampliar o marcador nos acréscimos, com Gabi Zanotti, que aproveitou bola cruzada na área e chutou sem chances para a goleira.

Na próxima rodada, o Corinthians joga novamente em casa, desta vez contra o Bahia, no domingo, enquanto o Grêmio faz um duelo regional contra o Juventude, em casa, também no domingo.