Após o feito, o jogador da Chapeconse celebrou a marca e valorizou os profissionais do Verdão do Oeste que o ajudaram no período em que esteve lesionado:



- Fico muito feliz em poder alcançar uma marca expressiva assim. Compartilho esse momento com todo departamento de preparação física, além de todos que me auxiliaram na minha recuperação nesse tempo que fiquei de fora. Isso mostra que a Chapecoense tem profissionais preparados para nos auxiliar a atingir a melhor performance - afirmou Kaio, que ficou quase 90 dias fora dos gramados, após sofrer uma fratura na mandíbula, na 11ª rodada, contra o Ceará.