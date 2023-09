O Vozão vem de uma sequência de três jogos sem vencer, com dois empates e uma derrota. Com 35 pontos, a nove do G4 e com 6% de chances de voltar para a Série A, com o cenário, a diretoria do Ceará se moveu e demitiu o técnico Guto Ferreira e acertou com Vagner Mancini, demitido do América-MG no início do mês passado.