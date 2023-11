GUARANI X ABC

O Bugre precisava de uma vitória em casa para continuar sonhando com o acesso à primeira divisão. O clube de Campinas iniciou a rodada com 56 pontos, quatro a menos que o Atlético-GO, clube que abre o G4. Uma vitória diante do ABC, lanterna da Série B e já rebaixado à terceira divisão, manteria viva a chance de um retorno do Guarani à Série A na última rodada.



O jogo, no entanto, foi mais difícil do que os torcedores podiam esperar. O clube potiguar abriu o placar do jogo logo no primeiro minuto, com Maycon Douglas. Iago Teles empatou para o Guarani ainda na primeira etapa, mas o ABC voltou à frente do placar no início do segundo tempo com Welliton, aos sete minutos.