As partidas válidas pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão desta noite se encerram com algumas definições. No Estádio Heriberto Hulse, o Criciúma garantiu o acesso à Série A de 2024 depois de bater o Botafogo-SP por 3 a 0. Depois do campeão Vitória, o time é o segundo a confirmar a volta para a elite do futebol brasileiro. Juventude, Sport e Atlético-GO desperdiçaram a chance de seguir pelo mesmo caminho.