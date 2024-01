A segunda rodada do Campeonato Carioca teve início nesse sábado (20), com os jogos entre Botafogo e Bangu, e Madureira contra o Audax-RJ. O Glorioso venceu o clube da Zona Oeste do Rio por 2 a 0, com mais um gol de Jeffinho, enquanto o Tricolor Suburbano bateu o Audax e conquistou a primeira vitória no torneio.