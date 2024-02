Palco do duelo entre Vasco e Flamengo, no domingo (4), o gramado do estádio do Maracanã não está em perfeitas condições para receber o Clássico dos Milhões, válido pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. A informação foi divulgada pelo repórter Leonardo Vieira, da rádio CBN, nesta sexta-feira (2).