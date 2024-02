⚽ COMO FOI A PARTIDA?



O Flamengo iniciou o confronto com muita intensidade e abriu o placar com Bruno Henrique aproveitando falha do goleiro do Sampaio Corrêa em cobrança de falta de De La Cruz. Na sequência, o Rubro-Negro carimbou uma bola na trave e ampliou o placar pouco antes do intervalo com Gabigol, que marcou um gol após cinco meses de seca. Na segunda etapa, ambas as equipes diminuíram a intensidade e o duelo se arrastou até o apito final.