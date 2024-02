Novo reforço do Vasco, o chileno Pablo Galdames desembarcou na manhã desta sexta-feira (2), no Aeroporto do Galeão. O volante de 27 anos estava no Genoa, da Itália, clube que também pertence a 777 Partners. O jogador, que chegou acompanhado da cadelinha "Moca", destacou a amizade com Medel, que o ajudou a tomar a decisão de fechar com o Cruz-Maltino