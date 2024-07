Goleiro emprestado pelo Vasco leva gol bizarro na Série C; veja vídeo

Ale Vianna/ Divulgação







Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 19:25 • São Paulo (SP)

O duelo entre Ypiranga-RS e Botafogo-PB, pela Série C, terminou empatado por 2 a 2, neste domingo (28), mas um lance bizarro chamou a atenção graças a um frangaço do goleiro Alexander, emprestado pelo Vasco ao time gaúcho, e que falhou após cobrança de falta de Pipico. Veja no vídeo abaixo.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO BOTAFOGO! ⚽️



Pipico cobra falta na entrada da área, a bola desvia na barreira e o goleiro Alexander aceita! Que frango! 1x1!#SerieCnaZapping pic.twitter.com/9bMROJXFjG — Zapping Brasil (@zappingbr) July 28, 2024

- Fizemos dois excelentes tempos. Tínhamos uma vantagem no placar, mas pecamos em sofrer um gol em uma falha do Alexander, algo que acontece com qualquer um - disse Mendonça, companheiro de equipe de Alexander, após a partida.

O Ypiranga ocupa a oitava posição na tabela de classificação da Série C, com 21 pontos em 13 jogos. O líder é o Botafogo-PB, que tem 32 pontos em 15 jogos.