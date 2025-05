O goleiro John protagonizou um lance inusitado na noite deste sábado na Arena Fonte Nova, na derrota do Botafogo para o Bahia por 1 a 0, em jogo válido pela 7ª rodada do Brasileirão. Já no final da partida, o Tricolor puxou contra-ataque e Jean Lucas saiu livre na frente do paredão alvinegro para dar uma cavada, mas John fez uma defesa de mão fora área, lance que desencadeou polêmicas já nos minutos finais.

John após lance polêmico contra o Bahia (Foto: Reprodução Premiere)

O meia Tricolor tentou uma finalização por cima, mas bateu fraco na bola e permitiu a defesa do goleiro, que levou cartão vermelho por ter se adiantado na jogada. O árbitro Flavio Rodrigues de Souza, porém, revisou a jogada no VAR, cancelou a expulsão e deu só cartão amarelo por entender que a bola não estava na iminência de entrar.

Em entrevista ao canal Premiere após a partida, o próprio John explicou a defesa para tentar ajudar o Botafogo e admitiu ter se adiantado.

- Eu dei dois passos para trás, e na hora cavada eu dei um passo para frente e saí um pouco fora da área mesmo, mas a cavada foi fraca e já tinha um jogador nosso passando, por isso falei com ele que não era para vermelho. Ele me deu amaraelo e consegui fazer uma defesa bonita - disse.

Calendário do Botafogo

O Glorioso agora precisa absorver os erros e virar a chave para a Libertadores, já que tem compromisso importante marcado para as 19h desta terça-feira (horário de Brasília) contra o Carabobo, pela quarta rodada da competição continental. A equipe só volta a jogar pelo Brasileirão no próximo domingo, às 20h, contra o Internacional, no Nilton Santos, pela oitava rodada do Brasileiro.

- Hoje não conseguimos fazer o nosso melhor, pecamos um pouco na finalização das jogadas. Mas é levantar a cabeça porque temos um jogo muito importante na terça-feira - completou John após explicar defesa inusitada pelo Botafogo.