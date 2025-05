Bahia bate o Botafogo na Fonte Nova e embala no Brasileirão

Foi em jogo morno com poucas chances, mas o Bahia conquistou a quinta vitória consecutiva na temporada. Na noite deste sábado (3), na Fonte Nova, em Salvador, o Esquadrão recebeu o Botafogo pela sétima rodada do Brasileirão e venceu pelo placar de 1 a 0. O único gol da partida foi marcado ainda na primeira etapa pelo meia Cauly.

Com o resultado, o time comandado por Rogério Ceni foi a 12 pontos na tabela de classificação e encostou no pelotão de frente do Brasileirão. O próximo compromisso será na quarta-feira (7), pela Libertadores, contra o Nacional (URU). O Glorioso, por sua vez, permanece com oito somados e volta a campo um dia antes, na Venezuela, contra o Carabobo, também pela Libertadores.

Como foi Bahia x Botafogo?

Sob forte chuva em Salvador, Bahia e Botafogo fizeram um duelo equilibrado e marcado por poucas chances claras na primeira etapa. Desfalcados, os times sofreram no terço final na fase de construção e apostaram bastante no jogo de transição, aproveitando os espaços.

Parecia uma partida controlada por parte do Alvinegro após momentos de pressão do time da casa, até que uma linda jogada tirou o zero do placar aos 38 minutos. Erick Pulga avançou pela esquerda ganhando de Marlon Freitas e Newton, foi ao fundo e cruzou na medida para Cauly, que chegou completando para o fundo da rede.

No início da segunda etapa, aos seis minutos, o Esquadrão chegou a ampliar o marcador com Luciano Rodríguez, o "Lucho". Depois de cerca de dois minutos de revisão, no entanto, a arbitragem assinalou impedimento de Luciano Juba no lance.

O Botafogo encaixou no campo de ataque e criou boas chances na busca pelo empate. Na mais clara delas, em contra-ataque dois contra um, Artur saiu sozinho contra o goleiro Marcos Felipe e finalizou mal, em cima do arqueiro da equipe de Salvador.

A partida ganhou em emoção no fim e os dois times quase balançaram as redes: o Bahia com Willian José e o Botafogo com Jeffinho. No entanto, o time da casa segurou bem o resultado e foi premiado por uma atuação mais regular.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 0 BOTAFOGO

7ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sábado, 3 de maio de 2025, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP);

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).

Cartões amarelos: Caio Alexandre, Ademir e Erick (BAH); Newton e Mateo Ponte (BOT)

Gol: Cauly 38'/1ºT (BAH)

⚽ ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Erick, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas, Cauly (Michel Araújo) e Everton Ribeiro (Ademir); Erick Pulga (Gabriel Xavier) e Luciano Rodríguez (Willian José).

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho (Mateo Ponte), Jair, David Ricardo e Cuiabano (Nathan Fernandes); Newton, Marlon Freitas e Patrick de Paula (Alex Telles); Artur, Mastriani (Rwan Cruz) e Igor Jesus.