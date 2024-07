(Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 18:04 • São Paulo (SP)

O gaúcho se orgulha das suas raízes, do seu estado e do bairrismo. Não à toa, em 442 edições do maior clássico do Rio Grande do Sul, o Gre-Nal, apenas duas foram fora do estado.

Pela primeira vez, desde 1909, o clássico foi para fora do RS e ultrapassou fronteiras. Em 30 de janeiro de 2011, Grêmio e Internacional entraram em campo não no Brasil, mas no Uruguai. O jogo, válido pelo Campeonato Gaúcho, foi disputado em Rivera, no Uruguai, há mais de 500 quilômetros de Porto Alegre e ficou conhecido como o Gre-Nal da Fronteira.

Tanto Grêmio quanto Internacional disputavam a Copa Libertadores daquele ano. Por isso, a escolha foi mandar para o país vizinho os reservas. Com o estádio lotado, os suplentes do Grêmio levaram a melhor e venceram o colorado, de virada, por 2 a 1.

Já a segunda vez que o Gre-Nal foi disputado fora do Rio Grande do Sul aconteceu justamente nesta temporada. Devido às enchentes que atingiram o estado, a Arena do Grêmio não reunia condições de sediar o clássico. Com isso, a direção gremista optou pelo Couto Pereira, casa do Coritiba, que já vinha sendo a sede Tricolor e relembra muito a antiga casa gremista, o estádio Olímpico.

Em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, foram os colorados que garantiram os três pontos. Em bola parada, o zagueiro Vitão cabeceia com força e Gustavo Martins, contra, coloca para dentro, marcando o único gol do jogo e decretando a festa do rival.

A maior rivalidade do sul do país comemora nesta quinta-feira (18), 115 anos desde a primeira edição, em 1909. De lá para cá, são 442 clássicos disputados, com 163 vitórias do Internacional, 141 do Grêmio e 138 empates.