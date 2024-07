Clássico Gre-Nal completa 115 anos; relembre jogos marcantes

Clássico entre Grêmio e Internacional é um dos mais tradicionais do futebol brasileiro. (Foto: AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 17:00 • Porto Alegre (RS)

Uma das maiores rivalidades do país completa 115 nesta quinta-feira (18): o clássico Gre-Nal. Em 18 de julho de 1909, Grêmio e Internacional entravam em campo pela primeira vez, marcando a história do futebol.

Deste então, foram 442 clássicos disputados, com 163 vitórias do Internacional, 141 do Grêmio e 138 empates. Desses jogos, apenas dois foram disputados fora do Rio Grande do Sul, sendo o último neste ano, quando a bola rolou no Couto Pereira, devido às enchentes que atingiram o estado.

Não há dúvidas que os Gre-Nais marcaram a vida dos gaúchos. Neste 115 anos do maior clássico do estado e um dos principais do país, o Lance! resgata jogos que ganharam apelidos por sua importância.

115 anos do Gre-Nal: relembre cinco clássicos marcantes

O primeiro Gre-Nal

Disputado em 18 de julho de 1909, o primeiro clássico foi marcado por goleada. O Grêmio, que disputava seus jogos desde 1903, tinha pela frente um adversário que recém havia aberto as portas. O Tricolor que iria entrar com um time considerado reserva, foi convencido pela direção colorada a entrar em campo com seus principais jogadores. O resultado: 10 a 0 para o Grêmio e o início de uma longa rivalidade.

O do Século

Em 1989, Grêmio e Internacional entraram em campo para disputar a semifinal do Campeonato Brasileiro. O jogo, além de ser um clássico, valia uma vaga na final da competição e na Libertadores do ano seguinte. Com um a menos, o colorado buscou a virada com Nilson, derrotou o Tricolor e garantiu seu espaço entre os dois melhores do país.

O da Patrola

A polêmica iniciou antes mesmo da bola rolar. O presidente gremista, Paulo Odone, em entrevista, disse que o Grêmio iria "passar a patrola". No campo, o resultado foi outro. Com grande atuação de D'Alessandro, o Internacional venceu por 4 a 1, com um gol do argentino e participação nos outros três. O colorado ainda tirou a liderança do Tricolor.

O do Centenário

Os 100 anos de Gre-Nal foram celebrados, é claro, com um clássico: o do centenário. Em 2009 o duelo foi pelo Campeonato Brasileiro, no estádio Olímpico. De virada, Souza e Maxi López anotaram os gols do Grêmio, enquanto Nilmar abriu o placar para o Inter.

O da Libertadores

Mais de 100 anos de clássico e pela primeira vez um Gre-Nal foi disputado pela Copa Libertadores. Na Arena, um empate em 0 a 0, oito jogadores expulsos e a última vez que a torcida pode estar presente antes dos fechamentos dos portões, devido à pandemia de Covid-19. No Beira-Rio, já sem público, o Grêmio levou a melhor e venceu por 1 a 0, com gol de Pepê. Desde então, os times não se enfrentaram mais pela competição.

Clássico Gre-Nal foi marcado por confusões e expulsões. Foto: Silvio Avila/AFP