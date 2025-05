Lucero e Pochettino comandam goleada do Fortaleza no PV; veja

O Fortaleza goleou o Juventude por 5 a 0, na tarde deste sábado (10), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. A partida aconteceu no estádio Presidente Vargas. Em boa atuação, os argentinos Juan Martín Lucero e Tomás Pochettino tiveram grande participação no elástico resultado.

O primeiro gol apresentou participação direta da dupla. Após cruzamento do meia, o camisa 9 cabeceou de costas para abrir o placar. O lance aconteceu ainda nos primeiros minutos da etapa inicial.

No 2º tempo, Lucero recebeu passe e acionou Marinho, que driblou a marcação e encobriu o goleiro Marcão. Breno Lopes dividiu, concluiu o lance e balançou as redes, deixando Marinho com a assistência.

O terceiro tento contou com nova participação de Lucero e Pochettino. O atacante recebeu passe de Yago Pikachu e deixou rapidamente para o armador, que bateu colocado e acertou o ângulo de Marcão. Nos minutos finais, Lucero ainda marcou novamente em chute de esquerda, após passe rasteiro de Kervin Andrade. Calebe fechou a goleada por 5 a 0.

Lucero marcou duas vezes na partida entre Fortaleza e Juventude, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Lucero agora tem 58 gols e 14 assistências em 152 partidas com a camisa tricolor. Na atual temporada, o atacante soma 11 gols e uma assistência. Pochettino, por sua vez, balançou as redes 15 vezes e deu 26 assistências em 148 aparições com o Leão. Neste ano, são dois tentos e três passes para gol do meia.

Agenda do Fortaleza

O próximo compromisso do Fortaleza será na terça-feira (13), diante do Atlético Bucaramanga-COL, pela Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília). Atuando na Arena Castelão, o Tricolor precisa de uma vitória simples para garantir vaga no mata-mata.