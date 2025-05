Gestão Esportiva na Prática: Os Três Pilares da Gestão em 2025

Antes mesmo de o apito inicial soar, o gestor moderno já entra em campo perdendo por 1 x 0. O placar adverso não é culpa de orçamento curto ou de falta de talento — é fruto de um cenário onde a mensagem se perde no ruído, o público pisca e se distrai em quatro toques de tela, e o vestiário reúne veteranos e juvenis disputando espaço no mesmo corredor. Se no futebol cada centímetro conta, na gestão cada segundo e cada palavra podem definir a vitória ou a derrota. É nesse gramado apertado que precisamos entender, reagir e ajustar o plano de jogo. Vamos aos 3 grandes desafios do gestor moderno:

Pontos-chave da gestão

1.ENGAJAR

Comunicação Eficiente: O Que Realmente Importa?

A comunicação deixou de ser a arte de falar bem para se tornar a ciência de provocar ação. Não basta o emissor ser claro nem o receptor compreender; a jogada só vale se o ouvinte levantar da cadeira e mover a bola. Em um feed congestionado de “conteúdos incríveis”, quem não entrega relevância, brevidade e contexto perde a posse da comunicação. Escuta ativa, empatia e finalidade prática viram os passes curtos indispensáveis de um meio-campo cerebral.

2.RETER ATENÇÃO

A Diminuição da Capacidade de Atenção

A Microsoft cravou: nossa atenção média caiu para 8 segundos, um a menos que o humilde peixe-dourado. Para o líder, isso significa reconstruir a prancheta: reuniões relâmpago, narrativas visuais, storytelling que prende logo no primeiro parágrafo. Slides quilométricos? Cartão vermelho. Quem vence é quem transforma complexidade em pílulas de alto impacto — e faz isso rápido, antes que a arquibancada troque de aba.

Cartão vermelho para os slides quilométricos (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

3.HARMONIZAR EQUIPES MULTIGERACIONAIS

Relacionamento Intergeracional nas Organizações

Hoje o estagiário pode ser o técnico e o ex-diretor, o centroavante recuado. A hierarquia inverteu-se em muitas mesas, e o jogo exige sinergia entre quem cresceu no fax e quem nasceu no 5G. Cabe ao gestor montar um elenco onde experiência e frescor treinem juntos, troquem passes e se reconheçam mutuamente. Mentorias cruzadas, respeito às diferentes métricas de sucesso e espaços de diálogo franco constroem a coesão que transforma diversidade de idade em vantagem competitiva.

No apito final, os três desafios — falar para gerar ação, capturar atenção em 8 segundos e harmonizar gerações — se combinam como ataque, meio-campo e defesa. Quem aprender a orquestrar esse trio terá não só a posse de bola, mas também o placar a favor, seja em um clube de futebol ou em uma grande empresa do mundo corporativo.