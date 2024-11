A segunda-feira (18) será marcada pelo primeiro jogo das finais do Campeonato Gaúcho Feminino com direito a um grande jogo: Gre-Nal. Para chegar à decisão, o Grêmio eliminou o Brasil-Farroupilha e o Internacional passou pelo Juventude.

A definição do Gauchão inicia nesta segunda-feira, às 20h, no Beira-Rio. Já o jogo de volta será no sábado (23), às 16h, na Arena. A arbitragem será 100% feminina, com Andressa Hartmann, auxiliada por Maira Mastella Moreira e Tais Regina Ruver.

Gre-Nal definirá o Campeonato Gaúcho Feminino em 2024 (Foto: Guilherme Testa/Grêmio FBPA)

Desde 2017, quando o Departamento de Futebol Feminino da dupla Gre-Nal foi reaberto, o Campeonato Gaúcho Feminino é decidido através o clássico. Em 2024, não será diferente. Essa será a oitava vez consecutiva que Grêmio e Internacional definem a competição.

Como chega a dupla Gre-Nal

O Grêmio teve a melhor campanha ao longo da competição e decidirá o título em casa. Para chegar à final, o Tricolor eliminou o Brasil de Farroupilha com goleadas por 6 a 0 na ida e 5 a 0 na volta. A equipe de Thaissan Passos deve entrar em campo com Lorena; Dani Barão, Mónica Ramos, Tayla e Natane; Jessica Peña, Dayana Rodríguez e Pri Back; Maria Dias, Giovaninha e Cássia.

Já o Internacional sofreu um pouco mais para garantir a vaga. As Gurias Coloradas eliminaram o Juventude com decisão nos pênaltis e brilho da goleira May. Entretanto, a confusão generalizada no final da partida fez com que o Colorado perdesse a lateral Katrine e a meia Gabi Morais, expulsas. Com isso, o time de Jorge Barcellos deve ser definido com May; Tamara Bolt, Bruna Benites, Isa Haas e Lorrany; Capelinha, Marzia, Pati Llanos e Leticia Monteiro; Belén Aquino e Julieta Morales.

Ingressos para o jogo

Os sócios do Internacional das categorias Colorado Titular (Carteira Vermelha), Patrimonial Clube, Parque Check-In e Coloradinhopoderão acompanhar a partida de forma gratuita. Para isso, precisarão apenas realizar o check-in através do portal Mundo Colorado. Já os associados das categorias Academia do Povo, Campeão do Mundo, Nada Vai Nos Separar e Parque Ingresso, deverão pagar R$ 10 pela entrada.

Para o público em geral e torcida adversária, os ingressos custam R$ 40, inteira, e R$ 20, meia-entrada. Crianças de cinco a 11 anos não pagam, mas devem confirmar presença através do portal do Clube.