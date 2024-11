Taça do Brasileirão (Foto: Joilson Marconne/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 12:58 • São Paulo (SP)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) planeja mudanças para calendário do futebol brasileiro de 2025, a começar pelo Brasileirão, que deve ter início no mês de março e parar durante Mundial de Clubes, entre junho e julho, para evitar conflitos.

Além disso, os campeonatos estaduais também devem ser antecipados, com início previsto para a primeira semana de janeiro. A proposta foi apresentada aos clubes, no entanto, o calendário não foi publicado de forma oficial. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Rodrigo Mattos, do UOL.

Caso a CBF oficialize as mudanças, o Brasileirão, que começa todo ano em abril, terá início em março. Sendo assim, será possível a paralisação da competição para que não exista conflito com o torneio da Fifa, que ocorre entre 15 de junho e 13 de julho, e envolverá quatro clubes brasileiros: Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo ou Atlético-MG (a defenir com o título da Libertadores).

Se o campeonato não parasse, os clubes seriam prejudicados com jogos atrasados e, fatalmente, jogariam durante as Datas Fifa com prováveis desfalques. Durante essa paralisação, os times que não participarão do Mundial poderão escolher o que fazer durante o período, até mesmo dar férias a seus jogadores ou alguma inter-temporada.