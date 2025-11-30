Dorival Júnior projeta data para retorno de Memphis no Corinthians

Memphis desfalcou o Corinthians no empate por 2 a 2 com o Botafogo, neste domingo (30), na Neo Química Arena. O holandês sofre com uma entorse no joelho esquerdo, agravado por um edema ósseo, e foi baixa para Dorival Júnior pelo segundo jogo consecutivo.

Oficialmente, o Corinthians adota precaução e não indica um prazo para o retorno do atacante. Entretanto, após a partida contra o Botafogo, Dorival Júnior foi sincero e revelou que espera a volta de Memphis aos treinos na próxima semana.

- Memphis eu acredito que possa retornar nesta semana. Essa é a expectativa - revelou o treinador do Corinthians em entrevista coletiva na Neo Química Arena.

Para acelerar seu retorno, Memphis realiza um tratamento de punção articular com aplicação de ácido hialurônico. O procedimento funciona como um reforço no processo de recuperação. Em geral, o prazo para retorno de atletas com esse tipo de lesão varia de cerca de 10 dias, nos casos leves, até 45 dias, nos quadros mais severos.

Foco nas decisões

As semifinais da Copa do Brasil começam após o final do Brasileirão. O Corinthians enfrenta o Cruzeiro no dia 10 de dezembro, no Mineirão, pelo jogo de ida do mata-mata. A partida de volta está marcada para o dia 14 de dezembro, na Neo Química Arena.

Antes disso, o Timão terá dois compromissos pelo Brasileirão, contra Fortaleza, fora de casa, e Juventude, em Itaquera. A tendência é que Memphis, mesmo recuperado, não atue no torneio de pontos corridos, e seja poupado para a Copa do Brasil. Dorival Júnior falou sobre o planejamento do clube alvinegro.

- Vamos fazer de tudo para chegar nas melhores condições. Vamos ter que variar a equipe, modificar de alguma maneira. Matematicamente, ainda vejo talvez um pequeno percentual das equipes que estão brigando na parte de baixo. Temos que estar atentos, mas temos o entendimento que teremos uma decisão. Precisamos focar na recuperação para fazer os melhores jogos possíveis na semifinal - disse o treinador.