Atlético-MG está escalado para enfrentar o Fortaleza pela Brasileirão

O Atlético está escalado para encarar o Fortaleza fora de casa. Os times se enfrentam neste domingo (30) às 18h30 na Arena Castelão em jogo válido pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro.

O Leão do Pici vem de uma sequência de sete partidas sem derrotas e sonha com a permanência na elite do futebol brasileiro. Tem 37 pontos e ocupa a 18° colocação, dois pontos do Vitória, primeiro fora da zona de rebaixamento.

Já o Galo, tem a difícil missão de buscar uma vaga na Libertadores 2026. Para isso Cruzeiro ou Fluminense tem que vencer a Copa do Brasil, liberando mais uma vaga pelo Brasileirão. Além disso, o time mineiro tem que superar concorrentes e se colocar no oitavo lugar. Atualmente tem 45 pontos e ocupa e 13° colocação.

Desfalques e retornos do Atlético

Para a partida, Sampaoli não poderá contar com o atacante Rony, que recebeu cartão vermelho no último jogo e cumpre suspensão automática. Além dele, o zagueiro Vitor Hugo é dúvida; o jogador saiu contra o Flamengo alegando dores e teve diagnosticada uma entorse no tornozelo direito. O atleta está realizando fisioterapia e pode ser que se recupere a tempo.

No entanto, o treinador poderá contar com Igor Gomes, que cumpriu suspensão e está de volta.

Seguem no departamento médico do clube, quatro atletas: Lyanco (tendão de aquiles) só volta a atuar em 2026; Cuello (Fíbula e ligamentos do tornozelo) está em fase final de recuperação e pode jogar ainda neste ano; Júnior Santos (Púbis e tendão adutor da coxa) e Caio Maia (joelho), ainda não têm a previsão de volta divulgada.

Escalações de Fortaleza e Atlético

Fortaleza (Técnico: Martín Palermo)

Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes.

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Junior Alonso, Ruan e Vitor Hugo; Guilherme Arana, Alexsander, Alan Franco, Igor Gomes e Bernard; Hulk e Dudu

FORTALEZA X ATLÉTICO-MG

35° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 30 de novembro às 18h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Castelão (Fortaleza, CE)

👁️ Onde assistir: Premiere

🟨 Arbitragem: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Douglas Pagung (ES)

📺 VAR: Heber Roberto Lopes (SC)