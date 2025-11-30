O Corinthians ficou no empate por 2 a 2 com o Botafogo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Após um bom primeiro tempo, quando abriu o placar, o Timão sofreu a virada na etapa final, e igualou o resultado somente no apagar das luzes.

continua após a publicidade

Raniele e Gustavo Henrique marcaram para o Timão, enquanto Cuiabano e Barrera fizeram os gols do Botafogo. Após o jogo, o zagueiro-artilheiro do Corinthians lamentou os pontos perdidos e classificou o resultado como 'oportunidade desperdiçada'.

- Para mim é uma oportunidade desperdiçada, fizemos um grande primeiro tempo. O time do Botafogo é qualificado, eles fizeram mudanças no intervalo que dificultaram a nossa marcação. Eles cresceram, começaram a gostar da partida. Jogando em casa temos que ganhar sempre, principalmente ganhando de 1 a 0. Infelizmente tomamos a virada, mas não desistimos e pelo menos buscamos o empate - disse Gustavo Henrique em entrevista ao 'Premiere'.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Gustavo Henrique marcou o gol de empate do Timão contra o Botafogo (Foto: Joisel Amaral/via Gazeta Press)

Chance de Libertadores

Com o resultado, o clube alvinegro perdeu a oportunidade de ultrapassar o São Paulo e assumir a oitava colocação na tabela. A posição é um objetivo do Corinthians, pois além de uma melhor premiação, também pode assegurar uma vaga na próxima Libertadores, caso Cruzeiro ou Fluminense, que habitam o G-6 na classificação, conquistem a Copa do Brasil.

O clube alvinegro não vence há duas rodadas no Campeonato Brasileiro. O elenco se prepara para o maior objetivo do Corinthians neste final de temporada: as semifinais da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, que começam no dia 10 de dezembro.

continua após a publicidade

Antes disso, os comandados de Dorival Júnior enfrentam o Fortaleza, na próxima quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Castelão. A última rodada será disputada contra o Juventude, na Neo Química Arena.