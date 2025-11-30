Depois do empate em 2 a 2 do Botafogo com o Corinthians, Davide Ancelotti se disse satisfeito com a atuação de seus comandados. Na coletiva após a partida, ele destacou a "coragem e a persnalidade' do time, especialmente do goleiro Leo Link, que falhou no primeiro gol do time paulista.

No duelo deste domingo (30), na Neo Química Arena, a equipe da casa saiu na frente em falha na saída de bola do arqueiro, que deu passe nos pés do adversário. No segundo tempo, o Glorioso virou a partida, mas sofreu o empate na reta final.

— O contexto é de um campeonato complicado e difícil para todos, sobretudo fora de casa. O feito de Palmeiras e Flamengo terem jogado a final da Libertadores mostra isso. Jogamos um jogo com muita personalidade e coragem, que é o que peço ao time. Isso às vezes faz com que possa acontecer um erro, como no primeiro gol. São coisas que, se queremos jogar, pode acontecer. Não tem que acontecer, mas aconteceu hoje. Depois, fiquei satisfeito em como o Leo seguiu jogando, com coragem e personalidade. Sensação de que poderíamos ter vencido esse jogo e terminar com 3 a 1. Mas depois de como começou, estou satisfeito — disse o italiano.

Há oito jogos sem perder, o treinador acumula quatro vitórias e quatro empates, e confirmou a vaga na Libertadores de 2026 na rodada passada do Brasileirão. Ancelotti comentou o momento vivido pelo Botafogo sob seu comando e o foco no objetivo, que é a classificação direta para a competição continental.

— Essa consistência e continuidade que temos faz com que estejamos em quinto e mais perto do nosso objetivo. Hoje defendemos com muito compormisso e tivemos pequenos erros que pagamos caro. Mas respeitamos o plano de jogo defensivamente. Ofensivamente, acho que erramos um pouco na ideia na primeira etapa, de jogar muito por dentro e não ter a paciência de trocar de corredor, coisa que fizemos bem na segunda, e procuramos bem os espaços que queriamos ter para jogar.

Continuando a avaliação do jogo, o treinador identificou o problema do Botafogo na partida e também um problema recorrente, que é a dificuldade de matar o jogo, mas valorizou o ponto conquistado.

— Tomamos um gol por pequenas falhas, por falta de contundência nos duelos no último terço, que melhoramos no segundo tempo, defendemos muito bem. Pagamos caro, mas não é a primeira vez que temos esse problema de não acabar com o jogo quando temos a possibilidade. É um ponto que nos permite seguir perto do nosso objetivo, com a sensação de como jogamos na segunda etapa, podíamos ganhar.

Apesar da boa sequência, o treinador do Botafogo mantém os pés no chão para reta final do campeonato, que avaliou como "difícil" pela qualidade de jogadores e treinadores.

— Como falei, por isso, ter oito jogos sem perder nesse campeonato não é facil, mas agora temos que chegar a 10, para acabar bem a temporada. Isso mostra como sempre é difícil jogar nesse campeontao, porque é muito físico, tem muitos duelos e tem bons treinadores. É difícil preparar os jogos, aqui o treinador não tem muita força, nesse contexto, mas os treinadores da liga brasileira são bons, até por isso os times brasileiros dominam o a Amérca do Sul, não é só por ter jogadores melhores.

