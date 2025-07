Ancelotti define sentimento após empate do Botafogo com o Corinthians: ‘insatisfação’

O Botafogo empatou por 1 a 1 com o Corinthians neste sábado, no estádio Nilton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o técnico Davide Ancelotti, o sentimento com o resultado, sobretudo após dominar o primeiro tempo, é de insatisfação com o empate.

— Gostei da primeira parte. Temos que jogar assim, porque jogamos com um bom ritmo de jogo, criamos boas combinações nas costas e nos corredores laterais. Tentamos acreditar e recuperar a bola rápido. É uma maneira de jogar que tira muita energia. Temos que aproveitar isso. Não tenho preocupação. Tenho a sensação de insatisfação por esse jogo, é uma insatisfação que tenho que abraçar porque a equipe tem que melhorar. Temos que trabalhar para fazer isso em muitos aspectos. Temos que manter a equipe mais compacta na segunda parte. Porque isso vai nos ajudar mais quando defendermos, pois defendemos bem. Mas depois temos que contra-atacar bem e manter a equipe compacta — afirmou o treinador italiano.

O Botafogo teve um bom desempenho no primeiro tempo e dominou as ações diante do Corinthians, mas caiu de rendimento na etapa final e acabou cedendo o empate. O Corinthians entrou em campo com desfalques importantes e apresentou um futebol abaixo do esperado nos primeiros 45 minutos. No intervalo, o técnico Dorival Júnior promoveu quatro mudanças. Entre os que entraram, destaque para Yuri Alberto e Memphis Depay, autor do gol de empate.

— Acho que é muito fácil analisar o jogo de hoje. A primeira meia hora foi muito boa, jogamos um bom futebol. Acho que também gastamos muita energia. Não fizemos o resultado que acho que merecíamos, porque o volume de jogo foi muito alto. Temos que fazer mais gols com o volume de jogo que tivemos. A segunda parte foi mais difícil. Os substitutos deles colocaram muita energia. Tivemos que defender mais, mas não foi suficiente. Acho que o resultado é correto — analisou Ancelotti.

Este foi o terceiro jogo do técnico italiano à frente do Botafogo, seu primeiro trabalho como treinador principal. Antes disso, atuava como auxiliar do pai, Carlo Ancelotti, no Real Madrid.

— Acho que o Corinthians na segunda parte foi melhor e mereceu o empate. Hoje faltou um jogador muito importante para a gente que é o capitão (Marlon Freitas), e Danilo também. São dois jogadores que podem ajudar quando tenho que refrescar a energia no meio — justificou.

O Botafogo volta a jogar na próxima terça-feira, quando enfrenta o Red Bull Bragantino pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.