Yuri Alberto celebra retorno aos gramados e se declara ao Corinthians: ‘amor muito grande’

O Corinthians empatou por 1 a 1 com o Botafogo neste sábado, no estádio Nilton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Yuri Alberto, que voltou a atuar após cerca de dois meses afastado por lesão na coluna, celebrou o retorno aos gramados.

— Foram dois meses difíceis, mas a recuperação foi muito boa. Enaltecer a evolução que a gente teve no jogo. Começamos a ser mais agressivos no segundo tempo, tivemos chances. A nossa força foi muito boa. Difícil, um jogo fora de casa, sair atrás e conseguir o gol de empate, foi muito bom. Falta pouco para virar essa chave. Temos um jogo importante no meio de semana, um clássico, e queremos conquistar a Copa do Brasil — falou Yuri após o jogo em entrevista à Prime Video.

Após a partida, o camisa 9 também comentou sobre sua renovação contratual com o clube até 2030. Ele admitiu que recebeu sondagens e tinha a possibilidade de sair, mas optou por permanecer para contribuir com a recuperação da equipe em um momento delicado.

— Tinha [possibilidade de sair]. Mas, depois de tudo o que passei, era o mínimo que eu podia fazer pela torcida, pelos meus companheiros, estar com eles nesse momento difícil. A gente sabe que pode mudar o que está acontecendo no clube e vamos dar o nosso máximo. É um amor muito grande, esse clube me abraçou como um abraço de mãe. Vamos juntos que vamos sair dessa — analisou.

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 21 pontos e ocupa, de forma provisória, a oitava colocação na tabela.

O próximo compromisso da equipe será o clássico contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto de ida está marcado para quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

