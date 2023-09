Juan Pablo Vojvoda, atual técnico do Fortaleza e o segundo mais longevo na Série A do Brasileirão, foi um dos responsáveis pela retomada do clube após uma oscilação e agora tem sido primordial pela afirmação como uma grande força do futebol nacional, conquistando mais uma Copa do Nordeste. Com essa semifinal da Sul-Americana, a busca é a sedimentação com potência também no âmbito continental.