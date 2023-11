O caminho das agremiações se cruzou novamente em 2011. O Brasileirão desta temporada foi disputado ponto a ponto por Corinthians e Vasco, chegando assim, na última rodada, com as duas equipes com chances de faturar o título. Precisando de uma combinação de resultados, o Gigante da Colina viu o Palmeiras complicar a vida do adversário no Pacaembu, mas não fez a sua parte diante do Flamengo, e viu o clube do Parque São Jorge faturar o pentacampeonato nacional.